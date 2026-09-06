Prima concurentă care calcă strâmb la Insula Iubirii! Cade în ispită cu doi bărbați și o comite în mare, în pat și în baie, după doar 11 zile de “acomodare”

Prima concurentă care calcă strâmb la Insula Iubirii! Cade în ispită cu doi bărbați și o comite în mare, în pat și în baie, după doar 11 zile de “acomodare”
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Dacă cineva credea că noul sezon din „Insula Iubirii” începe cu tatonări cuminți, priviri pe sub gene și declarații despre cât de solide sunt relațiile, Bianca Iotu pare hotărâtă să strice socotelile din prima! CANCAN.RO a aflat detalii incendiare din culisele show-ului, iar concurenta ar fi prima care calcă strâmb. Și nu cu o singură ispită, ci cu două! Cine sunt bărbații care îi dau planurile peste cap aflați în următoare rânduri. Vă mai spunem doar că ceea ce începe cu dansuri și apropieri ajunge, în doar câteva zile, la momente mult mai fierbinți. 😅😅

Concurenții intră în emisiune cu foarte multe emoții, iar în primele zile Bianca pare să respecte „programul de acomodare”. Petrece timp cu toată lumea, socializează și nu pare să-și fi ales vreun favorit. Liniștea nu durează însă prea mult. După aproximativ o săptămână, atenția ei începe să se împartă între Cătălin Brânza și Narcis.

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De primul se apropie timid, dar urmează și gesturile care lasă loc de interpretări. Pe scurt, Bianca începe să testeze terenul. Și, dacă în cazul lui Cătălin lucrurile rămân în zona flirtului, cu Narcis povestea schimbă rapid registrul.

Cătălin Brânza se apropie de Bianca Iotu

Bianca și Narcis ajung în același pat

La doar 11 zile de la intrarea în emisiune vine și momentul care schimbă complet povestea, iar după o seară cu muuultă distracție, Bianca doarme pentru prima dată în același pat cu Narcis. De aici înainte, ispita pare să-și fi făcut treaba cu vârf și îndesat.

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, apropierea dintre cei doi nu se oprește la o noapte petrecută împreună. Bianca și Narcis ajung să aibă și primul contact intim, iar decorul ales este cât se poate de exotic: marea! Se pare că valurile n-au fost singurele care s-au încins în acea zi pe Insula Iubirii.

Bianca o comite cu Narcis în mare

Și aventura nu s-ar opri aici. După episodul din mare, apropierea dintre Bianca și Narcis continuă și în pat, dar și în baie. Cu alte cuvinte, odată trecută linia roșie, concurenta nu mai pare deloc preocupată de imaginile pe care le va vedea o țară întreagă.

Cătălin aprinde fitilul, Narcis își duce „misiunea” până la capăt

Partea savuroasă este că, înainte ca Narcis să devină protagonistul principal, Bianca se apropiase și de Cătălin Brânza. Dansuri, atingeri, tachinări și suficientă chimie cât să ridice câteva sprâncene. Numai că, pe măsură ce zilele trec, Narcis pare să câștige detașat lupta ispitelor.

Narcis își duce rolul de ispită până la capăt

Așadar, pentru Bianca Iotu, testul fidelității pare să fi venit cu probe practice din belșug. Două ispite, mai multe decoruri și doar 11 zile până la momentul în care lucrurile scapă definitiv din zona flirtului. Dacă acesta este doar începutul, noul sezon din Insula Iubirii se anunță cu temperaturi greu de măsurat chiar și pentru Thailanda!

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