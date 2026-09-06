Cuplul fabricat special pentru Insula iubirii 2026. N-aveau o relație, dar i-au păcălit pe cei de la Antena 1

Remi Dobre și Bianca Iotu au acceptat provocarea testului suprem al fidelității de la Insula iubirii pentru a vedea dacă relația lor poate rezista în fața ispitelor. Diferența de vârstă de 13 ani dintre ei a fost, încă de la început, un subiect de discuție intensă în rândul celor mai cârcotași fani. Așa cum era de așteptat, în spațiul public au apărut deja primele speculații referitoare la participarea lor în show.

Înainte de a se despărți pentru cele 21 de zile de test, Bianca și Remi au acceptat provocare întrebărilor fulger. Acestea îi forțează să își dezvăluie rapid preferințele și dinamica relației, testul fiind conceput special pentru ca telespectatorii să îi cunoască mai bine.

Bianca și Remi, cuplul fabricat pentru Insula iubirii 2026?

În interviurile „fulger” al producătorilor de la Antena 1, Bianca Iotu și Remi Dobre par să fie din cupluri diferite. Faptul că au preferințe și gusturi diferite în ceea ce privește locația de vacanță nu este nimic anormal, însă majoritatea fanilor sunt conviși că ei ar fi, de fapt, cuplul fabricat special pentru Insula iubirii 2026. Ce înseamnă asta? Că cei doi nu ar forma, în realitate, un cuplu și ar fi reușit să-i păcălească pe recrutori.

„Cu cât dau mai multe detalii, cu atât sunt mai sigură că ei nu sunt într-o relație, de fapt”. „Eu cred că nu au fost într-o relație, au intrat așa pentru experiență”. „Adevărat. Sunt paraleli unul cu altul” „Asta tot zic și eu din primul episod” „Așa cred și eu. Ei nu sunt într-o relație și au venit pretinzând că sunt” „Sau au fost și când a aflat el că merge ea ca ispită au decis să meargă împreună drept „cuplu” „Plus că ea a spus că este de 2 ani în România și ei cică au 3 ani împreună”, au fost o parte din comentariile fanilor.

Mai mult de atât, în cadrul testimonialelor din Thailanda, Remi se mândrește cu faptul că nu a postat niciodată pe social media imagini cu iubita lui. Sub pretextul că relația trebuie să fie privată, în timp ce în rest alege să se expună cu totul, acesta a reușit să își impună regula și în fața Biancăi. Discreția lor a ridicat imediat semne de întrebare.

Întrebați dacă sunt adepții unei relații private sau a uneia publice, cei doi au părut mai mult decât împăcați cu faptul că pe rețelele de socializare nu formează un cuplu, ci doar în viața reală.

Remi: Expunere, expunere, expunere. Bianca: Noi nu avem nicio poză împreună pe social media. Remi: Da, relația e bine să fie privată, în rest să te expui cu totul.

Bianca Iotu și Remi Dobre au o relația de trei ani, iar diferența de vârstă dintre ei este de 13 ani, ea fiind mai mare. Cei doi s-au cunoscut datorită fratelui ei, Remi fiind cel mai bun prieten al acestuia.

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Bianca Iotu și Remi Dobre de la Insula Iubirii au vorbit despre diferența de 13 ani. Replica lui a stârnit râsete