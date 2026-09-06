S-au despărțit după Insula iubirii 2026. Dovada clară că nu mai formează un cuplu: ”Toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună”

S-au despărțit după Insula iubirii 2026. Dovada clară că nu mai formează un cuplu: ”Toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună”
Galerie Foto 12
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Nu aduce anu` ce aduce sezonul aniversar cu numărul 10 de la Insula iubirii. Nici bine nu au fost difuzate primele două ediții din Thailanda că telespectatorii au început deja să pună cap la cap piesele unei „telenovele” pline de intrigi. 

Deși regulile din contractele de confidențialitate ale concurenților cu Antena 1 sunt extrem de stricte, presiunea din online și dorința de expunere în fața publicului i-au făcut pe unii participanți să comită deja primele gafe monumentale. Printre cei care s-au dat de gol se numără și Remi Dobre, concurentul care a venit la testul fidelității alături de Bianca Iotu.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ 3 ani, iar motivul pentru care au fost în centrul atenției este diferența de vârstă de 13 ani dintre ei. De-a lungul timpului, această diferență și-a pus amprenta asupra poveștii lor de iubire. Cei doi au trecut printr-o separare de aproape jumătate de an, provocată de infidelitatea lui Remi, după care și-au mai acordat o șansă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze
Bianca Iotu și Remi Dobre, despre diferența de vârstă/ sursa foto: captură Antena 1

Bianca Iotu și Remi Dobre, despre diferența de vârstă/ sursa foto: captură Antena 1

Remi și Bianca Iotu s-au despărțit după Insula iubirii

Sub forma unor idei amuzante și aparent fără o direcție anume, odată cu inceperea sezonului 10 al emisiunii Insula iubirii, Remi Dobre a dat startul unui „maraton” de tips & tricks (n.r ponturi și trucuri) cu replici amuzante pentru foști, mesaje sarcastice de iubire, replici ironice pentru despărțire, texte scurte sarcastice și glume înțepătoare despre fostele relații.

Așa cum era de așteptat, fanii au citit imediat printre rânduri, iar mulți s-au întrebat dacă „glumele despre foști” sunt o simplă strategie de marketing sau Remi s-a dat singur de gol. Ironia face că, așa cum au mărturisit în emisiune, Remi Dobre și Bianca Iotu nu s-au afișat împreună pe nicio rețea de socializare, iar motivul pare să fie o cauză considerată de el „nobilă”, pentru ca Remi să nu-și piardă din fane, după cum chiar el a declarat: „Toată viața trebuie să fie publică, mai puțin relația de iubire”,

„Sunt răutăcios, dar nu vreau să fiu – replici amuzante pentru foste relații”

Păi cum să mă răzbun pe tine vreodată când toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună?!

Nu vreau să fiu răutăcios, dar dacă știam cum o să decurgă lucrurile înainte, în ziua în care te-am cunoscut, mai bine mă călca mașina sau ceva…

Ești mai mare? Da!

E asta o problemă? Nu!

Asta înseamnă că putem să avem o relație perfectă chiar dacă e diferență de vârstă între noi? Da!

Sunt sincer? NU!”, au fost o parte din replicile lui Remi.

CITEȘTE ȘI: Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”

Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius
Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius
Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”
Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”
Ce scrie în buletinul Prințului Marco. Cum îl cheamă pe concurentul de la Insula Iubirii, de fapt
Ce scrie în buletinul Prințului Marco. Cum îl cheamă pe concurentul de la Insula Iubirii, de fapt
Decizia unui tribunal din Egipt. O prezentatoare cunoscută a fost condamnată la moarte
Decizia unui tribunal din Egipt. O prezentatoare cunoscută a fost condamnată la moarte
Cum se sterilizează corect borcanele pentru zacuscă și murături
Cum se sterilizează corect borcanele pentru zacuscă și murături
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Gandul.ro
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Adevarul
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Ea este MISS WORLD 2026! Cine este tânăra de 24 de ani care a cucerit râvnita coroană
Mediafax
Ea este MISS WORLD 2026! Cine este tânăra de 24 de ani care a cucerit râvnita coroană
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Click.ro
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
go4it.ro
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Gandul.ro
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.