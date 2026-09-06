S-au despărțit după Insula iubirii 2026. Dovada clară că nu mai formează un cuplu: ”Toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună”

Nu aduce anu` ce aduce sezonul aniversar cu numărul 10 de la Insula iubirii. Nici bine nu au fost difuzate primele două ediții din Thailanda că telespectatorii au început deja să pună cap la cap piesele unei „telenovele” pline de intrigi.

Deși regulile din contractele de confidențialitate ale concurenților cu Antena 1 sunt extrem de stricte, presiunea din online și dorința de expunere în fața publicului i-au făcut pe unii participanți să comită deja primele gafe monumentale. Printre cei care s-au dat de gol se numără și Remi Dobre, concurentul care a venit la testul fidelității alături de Bianca Iotu.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ 3 ani, iar motivul pentru care au fost în centrul atenției este diferența de vârstă de 13 ani dintre ei. De-a lungul timpului, această diferență și-a pus amprenta asupra poveștii lor de iubire. Cei doi au trecut printr-o separare de aproape jumătate de an, provocată de infidelitatea lui Remi, după care și-au mai acordat o șansă.

Remi și Bianca Iotu s-au despărțit după Insula iubirii

Sub forma unor idei amuzante și aparent fără o direcție anume, odată cu inceperea sezonului 10 al emisiunii Insula iubirii, Remi Dobre a dat startul unui „maraton” de tips & tricks (n.r ponturi și trucuri) cu replici amuzante pentru foști, mesaje sarcastice de iubire, replici ironice pentru despărțire, texte scurte sarcastice și glume înțepătoare despre fostele relații.

Așa cum era de așteptat, fanii au citit imediat printre rânduri, iar mulți s-au întrebat dacă „glumele despre foști” sunt o simplă strategie de marketing sau Remi s-a dat singur de gol. Ironia face că, așa cum au mărturisit în emisiune, Remi Dobre și Bianca Iotu nu s-au afișat împreună pe nicio rețea de socializare, iar motivul pare să fie o cauză considerată de el „nobilă”, pentru ca Remi să nu-și piardă din fane, după cum chiar el a declarat: „Toată viața trebuie să fie publică, mai puțin relația de iubire”,

„Sunt răutăcios, dar nu vreau să fiu – replici amuzante pentru foste relații” Păi cum să mă răzbun pe tine vreodată când toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună?! Nu vreau să fiu răutăcios, dar dacă știam cum o să decurgă lucrurile înainte, în ziua în care te-am cunoscut, mai bine mă călca mașina sau ceva… Ești mai mare? Da! E asta o problemă? Nu! Asta înseamnă că putem să avem o relație perfectă chiar dacă e diferență de vârstă între noi? Da! Sunt sincer? NU!”, au fost o parte din replicile lui Remi.

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