Ce bilețel „de dragoste” i-a scris Marcel soției lui, în prima zi la Insula Iubirii: 12 cuvinte, toate cu litere de tipar, și o mare greșeală gramaticală. Armina a văzut-o și a încercat să o mascheze, dar camerele au filmat tot

Ce bilețel "de dragoste" i-a scris Marcel soției lui, în prima zi la Insula Iubirii: 12 cuvinte, toate cu litere de tipar, și o mare greșeală gramaticală. Armina a văzut-o și a încercat să o mascheze, dar camerele au filmat tot
Insula Iubirii
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Insula Iubirii 2026 a început cu tensiune pentru unul dintre cele mai urmărite cupluri ale sezonului: Marcel Andrei (37 de ani), cunoscut drept „Maluma de România”, și soția lui, Armina (27 de ani). Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, însă șederea lor nu a putut trece neobservată de atenția publicului.

Marcel, devenit celebru în sezonul 8 ca ispită, a revenit acum în postura de bărbat însurat, hotărât să demonstreze că este loial și matur. În trecut, replicile lui „Hola mami, que guapa” sau „Samset” au făcut furori în online, iar revenirea lui în show a stârnit imediat curiozitate.

Ce bilețel „de dragoste” i-a scris Marcel soției lui, în prima zi la Insula Iubirii.

Marcel și Armina formează un cuplu de trei ani și locuiesc în Tenerife, Spania. El lucrează ca barman, iar Armina este recepționeră la un hotel. Cei doi s-au căsătorit civil în urmă cu doi ani, iar cununia religioasă este planificată pentru anul acesta. Tocmai de aceea, participarea la Insula Iubirii a fost, în mare parte, dorința lui Marcel, care a vrut să-i demonstreze soției că este un bărbat demn de încredere.

„Mai mult el a vrut chestia asta și am zis hai să vedem, dacă chiar stă treaba așa cum zice el, cu loialitatea. Nesiguranța mea provine din trecutul lui. Sunt curioasă cum gestionează situația când e înconjurat de femei, având în vedere că e căsătorit”, a spus Armina în emisiunea din 4 septembrie.

Armina a încercat să se ascundă, dar camerele au filmat tot

În prima zi în Thailanda, înainte de despărțirea oficială, Marcel i-a lăsat Arminei un bilețel scurt, scris integral cu litere de tipar. Mesajul avea doar 12 cuvinte, însă a devenit rapid viral dintr-un motiv neașteptat:

„Te iubesc foarte mult! Ști (n.r- forma corectă e “știi”) foarte bine că eu sunt cu faptele”.

Scrisoarea lui Marcel pentru Armina. foto: captură Antena 1

Deși intenția era una clară – să transmită iubire și siguranță –, greșeala gramaticală din mijlocul frazei a atras imediat atenția. Armina a observat eroarea pe loc și, deși a încercat să o mascheze, camerele au surprins expresia ei: un zâmbet ușor forțat și o privire care trăda reacția reală.

CITEŞTE ŞI: Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Aroganțele care i-au trimis acasă

Reacția dubioasă a Arminei când a intrat în vilă și a văzut locul în care Marcel plângea după Maria la Insula iubirii 2024: ”Ceva rău”

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