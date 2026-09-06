Cum faci cea mai bună portokalopita la tine acasă. Desertul din Grecia care i-a cucerit pe români

Pufoasă, colorată și însiropată cu un sirop delicios, aromat cu portocale! Portokalopita este o prăjitură grecească cu portocale care combină aromele de portocale proaspete și scorțișoară. Iată cum poți să aduci gustul Greciei la tine acasă.

Ce este Portokalopita?

Numele Portokalopita este un cuvânt compus grecesc format din rădăcinile „portokáli”, care înseamnă portocale, și „pita”, care se referă la aluat sau plăcintă.

Această prăjitură se prepară folosind foi de plăcintă. Chiar și numele grecesc se traduce literalmente prin „plăcintă grecească cu portocale”.

Există o zicală potrivit căreia această prăjitură grecească a apărut ca o modalitate de a folosi foile uscate de plăcintă rămase de la prepararea plăcintelor grecești tradiționale, precum plăcinta cu brânză și plăcinta cu spanac.

Cum se face portokalopita ca în Grecia

Majoritatea ingredientelor folosite în această prăjitură tradițională grecească sunt obișnuite și, cel mai probabil, le ai deja în bucătărie. Ingredientele esențiale care fac diferența în această rețetă sunt:

Iaurt: alege varianta cu 2% grăsime, pentru ca prăjitura să nu fie prea grea, deoarece vei adăuga și ulei în compoziție.

Ulei vegetal: orice ulei vegetal cu gust neutru este potrivit pentru această rețetă, cum ar fi uleiul de floarea-soarelui.

Portocale: alege portocale mari și bine coapte, pentru a obține cât mai multă aromă și zeamă. Poți adăuga și puțin suc de portocale cumpărat din magazin dacă portocalele tale nu sunt suficient de zemoase.

Foi de plăcintă: vei avea nevoie de aproximativ două pachete de foi de plăcintă fine. Dacă ai de ales, încearcă să cumperi foi mai delicate, deoarece le vei sfărâma în bucăți foarte mici. Alege pachetul care are cele mai multe foi și cea mai mică greutate.

Cum se pregătesc foile de plăcintă pentru Portokalopita

Deoarece portokalopita tradițională nu conține făină, este foarte important ca foile de plăcintă să fie pregătite corect, acestea vor înlocui făina din prăjitură.

Mai întâi, asigură-te că foile de plăcintă sunt complet uscate. Când pregătești prăjitura cu portocale și sirop, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scoți foile din ambalaj, să le sfărâmi puțin cu mâinile și să le întinzi pe suprafața de lucru. Lasă-le aproximativ 20 de minute, până când sunt complet uscate.

Dacă nu ai timp, poți șifona foile, apoi le poți pune în tăvi de copt și le poți introduce în cuptor la 100°C pentru a le usca. Va trebui să faci mai multe ture. Când prima tranșă este gata, scoate foile, sfărâmă-le cu mâna și repetă procesul până când toate foile de plăcintă pentru portokalopita sunt uscate.

Pentru a prepara plăcinta grecească cu portocale, începe prin a face siropul. Pune într-o oală apa, zahărul, coaja rasă de portocală și un baton de scorțișoară și adu-le la punctul de fierbere. Lasă amestecul să fiarbă la foc mic timp de 5-10 minute, până când zahărul se dizolvă complet, iar siropul se îngroașă. Lasă-l să se răcească înainte de utilizare.

Între timp, pregătește compoziția pentru prăjitura cu portocale. Într-un bol mare, amestecă uleiul vegetal, zahărul și ouăle și bate-le cu telul până când sunt omogenizate.

Ia coaja rasă de portocală, iaurtul, sucul de portocale și extractul de vanilie. Pune toate ingredientele într-un bol de dimensiune medie și amestecă-le cu un tel. Adaugă praful de copt în cantități mici, pentru a evita formarea cocoloașelor.

Cu mâinile, sfărâmă foile de plăcintă în bucăți foarte mici. Adaugă-le cu grijă în compoziție, amestecând cu telul, astfel încât să nu se formeze cocoloașe.

Ia o tavă de copt de aproximativ 20 x 30 cm, unge fundul și marginile cu ulei, apoi adaugă compoziția. Coace timp de 40-50 de minute la 180°C, până când prăjitura devine aurie și este bine coaptă în interior. Pentru a verifica dacă este gata, înțeapă prăjitura cu un cuțit. Dacă acesta iese curat, plăcinta grecească cu portocale este coaptă.

Pentru a finaliza prăjitura cu portocale, toarnă încet siropul rece peste prăjitura fierbinte. Lasă fiecare lingură de sirop să fie absorbită înainte de a adăuga următoarea. Așteaptă ca siropul să fie absorbit înainte de a pune prăjitura la rece. Această prăjitură grecească cu portocale se servește cel mai bine rece, nu fierbinte, deoarece astfel nu se va rupe atunci când o tai și o servești.

Cât timp o poți păstra

Această prăjitură grecească cu foi de plăcintă și portocale este ideală pentru a fi preparată din timp. Trebuie să stea o perioadă la frigider pentru ca siropul să fie absorbit complet de baza prăjiturii, așa că este recomandat să o prepari cu o zi înainte de momentul în care intenționezi să o servești.

Portokalopita poate fi servită rece, așa cum o prefer eu, sau reîncălzită până devine călduță. Pentru a o încălzi, pune o felie pe o farfurie și introdu-o în cuptorul cu microunde timp de 30 de secunde, cât să nu mai fie rece. Poți experimenta pentru a vedea cum îți place cel mai mult.

Resturile pot fi păstrate la frigider timp de până la 5 zile. Această prăjitură nu este destinată congelării, deoarece foile de plăcintă devin moi și își pierd textura și aroma.

Cum poate fi servită

Pentru un aspect mai elegant, poți pune deasupra prăjiturii felii subțiri de portocală înainte de coacere. Înainte de servire, poți turna peste felii puțin sos de ciocolată, care se potrivește foarte bine cu aroma de portocale a acestei prăjituri.

Într-o zi de vară, poți adăuga deasupra o cupă de înghețată sau poți servi prăjitura cu puțin iaurt grecesc alături, mai ales dacă afară este cald.

Rețeta de portokalopita ca în Grecia pas cu pas

Pentru Portokalopita

200 g iaurt (2% grăsime)

300 ml ulei vegetal

300 ml zahăr

300 ml suc de portocale

20 g praf de copt

coaja de la 1 portocală și jumătate

1 linguriță extract de vanilie

440-450 g foi de plăcintă

4 ouă de mărime medie

Pentru sirop

400 ml apă

400 ml zahăr

coaja de la 1 portocală

1 baton de scorțișoară (opțional)

Mod de preparare

Scoate aluatul de foietaj din ambalajul de plastic, pune foile pe o suprafață mare și lasă-le la temperatura camerei timp de 20 de minute, pentru a se usca bine. Alternativ, poți întinde câteva foi într-o tavă mare de copt și le poți introduce în cuptor la 100°C, până se usucă. Repetă procesul cu restul foilor.

Pentru a prepara această prăjitură grecească cu portocale, începe prin pregătirea siropului. Pune într-o oală apa, zahărul, coaja de portocală și batonul de scorțișoară și adu la fierbere. Lasă amestecul să fiarbă la foc mic timp de 5-10 minute, până când zahărul se dizolvă, iar siropul se îngroașă. Lasă-l deoparte să se răcească.

Între timp, pregătește compoziția pentru prăjitura cu portocale. Toarnă uleiul vegetal într-un bol mare, adaugă zahărul și ouăle și amestecă bine cu telul. Adaugă iaurtul, sucul de portocale, coaja de portocală și extractul de vanilie și amestecă bine, până când ingredientele se combină, iar compoziția devine omogenă. Adaugă praful de copt și amestecă ușor.

Sfărâmă foile de plăcintă în bucăți mici folosind mâinile. Adaugă-le treptat în compoziție, amestecând cu telul, pentru a nu se lipi între ele.

Cu ajutorul unei pensule de bucătărie, unge cu ulei fundul și marginile unei tăvi de copt (aproximativ 20 x 30 cm) și toarnă compoziția. Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 40-50 de minute, până când prăjitura este rumenită și bine coaptă în interior. Verifică dacă este gata înțepând-o cu un cuțit. Dacă acesta iese curat, prăjitura este gata.

Pentru a finaliza prăjitura cu portocale, toarnă încet siropul rece peste prăjitura fierbinte, folosind un polonic. Lasă fiecare cantitate de sirop să fie absorbită înainte de a adăuga următoarea.

Lasă prăjitura suficient timp pentru ca siropul să fie absorbit, apoi pune-o la frigider. Prăjitura grecească cu portocale se servește ideal rece, nu fierbinte, pentru a nu se sfărâma. Servește-o cu o lingură generoasă de înghețată.

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