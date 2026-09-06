Cele 10 orașe din Europa pe care le poți vizita la pas. Idei de city break în care nu ai nevoie de mașină

Pentru un city break de 3 zile, mașina poate deveni mai degrabă o problemă decât un avantaj. Parcările sunt scumpe sau greu de găsit, traficul consumă timp, iar în multe centre istorice accesul autoturismelor este limitat. Dar există numeroase orașe europene în care cele mai importante obiective sunt suficient de apropiate pentru a fi descoperite la pas.

Un city break fără mașină e mai relaxant

Lipsa mașinii nu înseamnă neapărat mai multe restricții. Pentru o vacanță scurtă, mersul pe jos permite descoperirea unor străzi, piețe și cartiere pe care un traseu făcut exclusiv cu autoturismul le-ar ocoli.

În plus, atunci când transportul public este bine organizat, timpul pierdut în trafic și căutând parcare dispare. Poate fi exact diferența dintre o vacanță în care alergi de la un obiectiv la altul și una în care chiar ai timp să te bucuri de oraș.

10 orașe din Europa pe care le poți vizita la pas

Unele au centre medievale compacte, altele sunt traversate de râuri și canale. Câteva orașe au sisteme de transport public atât de bine puse la punct încât închirierea unei mașini nu are rost.

Iată zece destinații potrivite pentru o vacanță în care mersul pe jos face parte din experiență.

Bruges, Belgia

Bruges este una dintre cele mai bune destinații pentru o vacanță fără mașină. Centrul istoric este compact, iar canalele, podurile și străduțele medievale pot fi explorate la pas.

Markt, Burg, Rozenhoedkaai și Begijnhof se află la distanțe mici unele de altele. Din România, orașul poate fi accesat ușor cu trenul din Bruxelles.

Ljubljana, Slovenia

Capitala Sloveniei este mică și foarte ușor de parcurs pe jos. Piața Prešeren, Podul Triplu, Podul Dragonului și centrul vechi pot fi incluse într-o singură plimbare.

Castelul Ljubljana oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului și mulți turiști se înghesuie să o imortalizeze în poze instagramabile. Pentru o excursie de o zi, Lacul Bled poate fi accesat cu transportul public.

Porto, Portugalia

Porto este construit pe dealuri, astfel că mersul pe jos poate fi ceva mai solicitant, însă experiența merită. Gara São Bento, Catedrala Sé, cartierul Ribeira și Podul Dom Luís I pot fi legate într-un traseu pietonal.

Pentru distanțele mai mari există metrou și autobuze, iar din Vila Nova de Gaia se vede una dintre cele mai frumoase panorame asupra orașului.

Gent, Belgia

Gent combină arhitectura medievală cu o atmosferă mai liniștită decât Bruges. Castelul Gravensteen, cheiurile Graslei și Korenlei, Catedrala Sfântul Bavo și Turnul Belfort se află în zona centrală. Din Bruxelles se poate ajunge cu trenul, iar apoi orașul poate fi descoperit la pas.

Tallinn, Estonia

Orașul Vechi din Tallinn este perfect pentru plimbări printre clădiri medievale și străzi pietruite. Piața Primăriei, dealul Toompea și punctele de belvedere oferă suficiente obiective pentru un city break.

Pentru o schimbare de decor, cartierele Kalamaja și Telliskivi pot fi accesate cu transportul public.

Strasbourg, Franța

Strasbourg are un centru istoric compact și o rețea de transport public foarte bine dezvoltată. Catedrala Notre-Dame, cartierul Petite France și canalele pot fi descoperite într-o plimbare de câteva ore. Orașul este potrivit și pentru cei care preferă bicicleta în locul mersului pe jos.

Salzburg, Austria

Salzburg poate fi explorat în mare parte la pas, iar principalele atracții sunt concentrate în centrul istoric. Fortăreața Hohensalzburg, Domul, Getreidegasse și grădinile Mirabell pot fi incluse cu ușurință într-un program de două-trei zile.

Trenurile regionale permit și excursii în zonele din apropiere.

Bologna, Italia

Bologna este o alegere excelentă pentru un city break în care gastronomia este la fel de importantă ca obiectivele turistice.

Piazza Maggiore, Basilica San Petronio, zona Quadrilatero și celebrele porticuri pot fi descoperite la pas. Tagliatelle al ragù, tortellini și mortadella sunt printre preparatele care nu trebuie ratate.

Český Krumlov, Cehia

Micul oraș medieval este construit în jurul râului Vltava și poate fi explorat aproape integral pe jos, potrivit Observator news. Castelul Český Krumlov, centrul vechi și străduțele de pe malul râului sunt principalele atracții. Orașul poate fi vizitat într-o excursie din Praga, inclusiv cu autobuzul.

Gdańsk, Polonia

Centrul istoric al orașului Gdańsk este ușor de parcurs la pas. Strada Długa, Długi Targ, Bazilica Sfânta Maria și strada Mariacka se află în aceeași zonă. Malul râului Motława este ideal pentru o plimbare de seară. Cu trenul pot fi vizitate și orașele Sopot și Gdynia.

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