Destinații de vacanță ieftine. Țările în care poți călători cu un buget de 35-50 de dolari pe zi

Dacă vrei să călătorești în 2026 fără să cheltuiești o avere, există câteva destinații în care poți merge. De la țări europene aflate la câteva ore de România până la locuri exotice din Asia, Africa sau America Latină, opțiunile sunt numeroase. Află detalii!

Destinații de vacanță ieftine în 2026

Prețul nu este singurul criteriu important la care trebuie să te gândești atunci când alegi o vacanță accesibilă. Siguranța, transportul, cazarea și experiențele pe care le poți avea fără cheltuieli foarte mari contează la fel de mult.

Ideea este să găsești destinații „ieftine din motivele potrivite”, nu locuri unde prețurile mici vin la pachet cu riscuri majore pentru turiști. De ce să riști să pierzi pe o parte ce încerci să economisești pe alta?!

Cele mai ieftine țări din Europa

Pentru cei care nu vor să plece departe, Europa și regiunile din apropierea continentului oferă câteva variante interesante. Bulgaria, Albania, Bosnia și Herțegovina și Georgia se numără printre destinațiile unde turiștii pot găsi, în anumite perioade, cazare și mâncare la prețuri mai accesibile.

Țările baltice, printre care Estonia, Letonia și Lituania, pot fi și ele luate în calcul de călătorii care vor să descopere orașe europene fără bugetele necesare pentru destinații precum Londra, Paris sau Amsterdam.

România rămâne o opțiune pentru cei care caută o vacanță cu un raport bun între costuri și experiențe. Munții Carpați, castelele și cetățile medievale, Delta Dunării, satele tradiționale și orașele istorice pot fi incluse într-un itinerar de început de toamnă. Cu toate că prețurile au crescut, încă se mai găsesc și unități de cazare acceptabile și localuri cu prețuri modice.

Asia, o alegere bună pentru buget redus

Asia este probabil regiunea cu cele mai multe variante pentru turiștii care vor să călătorească pe termen mai lung cu un buget controlat. Vietnam, Nepal, Thailanda, Cambodgia, Laos, Indonezia, Filipine, India și Sri Lanka oferă combinații foarte diferite de plaje, orașe aglomerate, gastronomie, temple, trasee montane și experiențe culturale.

Vietnamul este apreciat de turiștii cu buget redus pentru varietatea experiențelor disponibile și pentru posibilitatea de a combina orașele cu zonele rurale și litoralul.

Thailanda și Indonezia sunt variante populare pentru cei care vor o vacanță la mare, în timp ce Nepalul este o alegere potrivită pentru iubitorii de munte și aventură.

În unele dintre aceste țări, un buget zilnic de aproximativ 35-50 de dolari poate acoperi o parte importantă din cheltuielile de călătorie, în funcție de stilul de vacanță, sezon și tipul de cazare ales.

America Latină, pentru experiențe diferite

Pe lista destinațiilor accesibile apar și mai multe țări din America Latină. Mexic, Columbia, Guatemala, Argentina și Bolivia pot fi interesante pentru turiștii care vor să combine natura, gastronomia și cultura locală.

Mexicul este una dintre cele mai potrivite alegeri. Poți găsi aici atât stațiuni și plaje, cât și orașe istorice, situri arheologice și regiuni cu tradiții culinare puternice.

Columbia este o altă destinație recomandată călătorilor aventuroși, cu orașe precum Bogotá, Medellín și Cartagena, dar și cu zone montane și regiuni tropicale.

Bolivia poate fi o alegere spectaculoasă pentru cei interesați de natură și aventură, mai ales datorită unor locuri precum Salar de Uyuni și regiunile montane ale Anzilor.

Maroc și Egipt, variante accesibile în Africa

În Africa, Marocul și Egiptul sunt printre variantele care pot fi luate în calcul de turiștii care vor să țină sub control costurile.

Marocul oferă acces la orașe istorice, piețe tradiționale, deșert și zone montane, în timp ce Egiptul atrage turiștii prin vestigiile civilizației antice, Marea Roșie și stațiunile sale.

Cape Verde poate fi o opțiune pentru cei care își doresc o vacanță la ocean și sunt dispuși să aleagă o destinație mai puțin obișnuită.

Vacanță ieftină la plajă? Se poate!

Pentru o escapadă axată în primul rând pe mare și plajă, printre variantele menționate se află Mexicul, Thailanda și Indonezia.

Aceste destinații pot deveni însă semnificativ mai scumpe în perioadele de vârf. Pentru un buget redus contează foarte mult perioada aleasă, prețul biletelor de avion și zona în care este rezervată cazarea.

O vacanță ieftină nu înseamnă neapărat să alegi cea mai ieftină cameră sau să reduci toate cheltuielile la minimum. Diferența o face planificarea din timp și alegerea unor regiuni mai puțin turistice.

Destinații pentru aventură și cultură

Călătorii care vor mai mult decât plajă pot lua în calcul Columbia, România, Laos, Bolivia sau Albania.

Albania este una dintre variantele europene care au atras tot mai mult atenția turiștilor în ultimii ani. Pe lângă litoralul Mării Ionice și al Mării Adriatice, țara oferă orașe istorice, sate de munte și peisaje spectaculoase.

Laos este potrivit pentru cei care vor să descopere o parte mai puțin aglomerată a Asiei de Sud-Est, iar Columbia și Bolivia oferă numeroase oportunități pentru drumeții și explorarea naturii.

Cât de mult poți economisi?

Unul dintre principalele avantaje ale acestor destinații este diferența dintre costurile locale și cele din marile orașe occidentale. În unele dintre țările enumerate, aproximativ 35-50 de dolari pe zi pentru o persoană pot fi suficienți pentru un stil de călătorie modest, dar confortabil.

Suma nu este fixă. Costurile reale depind de cazare, transport, restaurante, atracții turistice și perioada călătoriei. Mai ales biletele de avion pot schimba radical bugetul total al unei vacanțe.

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