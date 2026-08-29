Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se mănâncă astăzi

Pe 29 august 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este ultima mare sărbătoare, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an bisericesc. Aceasta este o zi de post și de rugăciune, așa că există câteva restricții alimentare în această zi. Iată ce nu se mănâncă astăzi, sub nicio formă, cu ocazia Tăierii Capului Sf. Ioana Botezătorul.

Cine a fost Ioan Botezătorul

Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Înaintemergătorului Domnului. Este o zi cu cruce roșie în calendarul ortodox și este marcată prin post și rugăciune.

Ioan Botezătorul a fost fiul profetului și preotului Zaharia și al Elisabetei, descendentă din fiicele lui Aaron și fiica surorii Sfintei Ana (bunica lui Hristos), Zoia. De asemenea, fiind descendent al lui Aaron, Ioan făcea parte din preoția aaronică și, prin urmare, putea săvârși botezul.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca vorbește despre zămislirea miraculoasă a lui Ioan. El relatează apoi vizita Fecioarei Maria la verișoara sa, Elisabeta, care era însărcinată în șase luni cu Ioan Botezătorul. Cele două femei s-au îmbrățișat, iar când Ioan, aflat încă în pântecele mamei sale, L-a recunoscut pe Hristos drept Mesia cel făgăduit, a săltat în pântecele Elisabetei.

Regele Irod, care voia să-l ucidă pe Mesia, de teamă că acesta îi va lua locul ca rege al iudeilor, i-a vizat pe pruncul Ioan și familia sa. După nașterea lui Ioan, Zaharia a fost ucis în templu pentru că a refuzat să dezvăluie locul în care se aflau soția și fiul său.

Elisabeta a fugit împreună cu fiul ei în regiunea muntoasă a Iudeii, între Ierusalim și Marea Moartă, unde Ioan a trăit ca nazireu sau ascet până când a venit vremea să boteze oamenii cu apă și să propovăduiască pocăința, pregătind calea Domnului.

Ajuns la maturitate, Ioan Botezătorul a început să predice în public, iar oameni „din toate ținuturile” au fost atrași de mesajul său. El a profețit venirea lui Mesia, Cel „căruia nu sunt vrednic să mă plec și să-I dezleg cureaua încălțămintei”, Cel care urma să boteze nu doar cu apă, ci și cu Duhul Sfânt.

Mesajul principal al predicii sale era necesitatea pocăinței și renunțarea la preocupările egoiste. Ioan i-a condamnat pe saduchei și farisei, numindu-i „pui de vipere”, și i-a avertizat să nu creadă că originea lor le oferea un statut privilegiat. El i-a avertizat pe vameși și pe soldați împotriva abuzurilor și a jefuirii oamenilor. Învățătura și modul său de viață au stârnit interesul oamenilor, care veneau din toate părțile pentru a-l vedea pe malul râului Iordan. Acolo, Ioan a botezat mii de oameni care s-au pocăit.

Faima lui Ioan Botezătorul a ajuns și la Iisus din Nazaret, care a venit la Iordan și i-a cerut lui Ioan să-L boteze, știind că acest lucru era necesar „ca să împlinim toată dreptatea”. Misiunea specială a lui Ioan a ajuns la final odată cu botezul lui Iisus, care trebuia acum să „crească” în calitate de Rege venit în împărăția Sa.

Ioan a continuat însă pentru o perioadă să depună mărturie despre Iisus ca Mesia. El le-a arătat acest lucru și ucenicilor săi, spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu.”

Ce nu se mănâncă de Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul 2026

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post și de pomenire a martiriului sfântului. Această zi vine cu câteva reguli legate de alimentele consumate, unele dintre ele fiind asociate cu forma capului sau cu sângele vărsat la uciderea Sfântului Ioan.

Potrivit tradiției, în această zi se evită roșiile, pepenii și alte fructe sau legume rotunde, dar și alimentele de culoare roșie. De asemenea, nu se consumă băuturi roșii, deoarece culoarea acestora este asociată cu sângele.

În unele zone, oamenii aleg să mănânce doar struguri în această zi, în timp ce alții țin post negru. În tradiția satului românesc, exista și obiceiul ca alimentele să nu fie tăiate cu cuțitul, ci rupte cu mâna. Farfuriile, blidele sau tipsiile erau, de asemenea, evitate la masă.

Un alt aliment ocolit în această zi este varza. Obiceiul este legat de o legendă populară potrivit căreia Sfântului Ioan Botezătorul i-ar fi fost tăiat capul de șapte ori pe varză și de fiecare dată ar fi înviat.

Zi de post aspru pe 29 august

Biserica a rânduit data de 29 august ca zi de post și rugăciune. Este considerată una dintre zilele de post aspru din calendarul ortodox, iar credincioșii sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită rugăciunii și înfrânării.

Postul din această zi are legătură și cu viața ascetică a Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscut pentru simplitatea și cumpătarea sa.

În tradiția populară, postul din 29 august este însoțit și de mai multe obiceiuri privind alimentele consumate. Se evită anumite fructe și legume rotunde sau de culoare roșie, precum și băuturile roșii. În unele zone, oamenii aleg să țină post negru sau să consume doar anumite alimente, precum strugurii.

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