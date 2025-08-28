Sărbătoare mare azi, 29 august. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce e musai să faci

Ziua de 29 august este consacrată în calendarul ortodox Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, un eveniment care marchează martiriul unuia dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății. Ioan Botezătorul l-a pregătit pe Iisus Hristos pentru misiunea Sa și l-a botezat în Iordan, iar moartea sa, prin decapitare la ordinul regelui Irod, este comemorată în fiecare an în această zi.

Sărbătoarea are o semnificație spirituală profundă, fiind un prilej pentru credincioși de a reflecta asupra curajului, dreptății și credinței neclintite în Dumnezeu. Cel mai important lucru de făcut în această zi este să ții post, ca semn de respect și smerenie. În tradiția populară, această perioadă marchează și încheierea sezonului culesului și al verii, fiind un moment în care oamenii se roagă pentru sănătate și protecție.

În biserici se oficiază slujbe speciale, se citesc rugăciuni și se aprind lumânări în amintirea jertfei Sfântului Ioan, iar credincioșii se roagă pentru iertarea păcatelor și binecuvântarea vieții lor.

Sfântul Ioan Botezătorul, rol important în creștinism

Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre cele mai importante figuri din creștinism, fiind considerat înaintemergătorul lui Iisus Hristos. El a fost fiul lui Zaharia, preot evreu, și al Elisabetei, rudă a Fecioarei Maria. Nașterea sa a fost vestită de îngerul Gavriil și a fost considerată un miracol, deoarece părinții săi erau în vârstă și Elisabeta era sterpă.

Și-a dedicat viața predicii pocăinței și botezului în apele Iordanului, fiind cunoscut pentru stilul său de viață auster, trăind în pustiu și hrănindu-se cu miere sălbatică și lăcuste. El îi chema pe oameni să se lepede de păcate și să se pregătească pentru venirea Mesiei.

Una dintre cele mai importante fapte ale sale este botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan, moment în care Duhul Sfânt a coborât asupra lui Iisus, confirmându-i misiunea divină. Sfântul Ioan a fost un exemplu de curaj și dreptate, denunțând public păcatele regelui Irod Antipa.

Din cauza acestei atitudini curajoase, Ioan Botezătorul a fost arestat și, în cele din urmă, decapitat la ordinul lui Irod, la cererea fiicei Irodiadei, Salomeea.

