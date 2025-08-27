Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste 2 zodii vor avea mari probleme de sănătate în septembrie 2025

Perioada următoare vine cu influențe astrale puternice, dominate de Soarele aflat în Fecioară, semn asociat cu disciplina, atenția la detalii și echilibrul interior. Retrogradarea mai multor planete scoate la suprafață teme nerezolvate, provocându-ne să ne reorganizăm viața și să luăm decizii mai conștiente.

În această etapă, sănătatea devine o prioritate, explică Neti Sandu. Universul îi invită pe nattivii a două zodii să-și asculte corpul, să facă schimbări în stilul de viață și să acorde mai mult timp odihnei și îngrijirii personale. Totodată, perioada aduce oportunități de creștere profesională și dezvoltare emoțională, dar reușita depinde de răbdare și de capacitatea de a găsi un echilibru între muncă, relații și bunăstare fizică.

Berbec

Retrogradarea lui Neptun și Saturn aduce pentru Berbec o stare de nesiguranță greu de explicat, însă Venus și Mercur în sectorul iubirii compensează prin deschiderea spre conexiuni emoționale și relații profunde. Este o perioadă în care investiția în viața sentimentală aduce liniște și bucurie. Pe plan profesional, eclipselor din zona carierei pot genera schimbări sau chiar dorința de a-ți schimba locul de muncă, deși pot apărea amânări sau promisiuni nerespectate.

Prioritară rămâne sănătatea, care necesită atenție sporită. Marte în cuadratură cu Saturn poate stimula nevoia de transformări majore acasă, precum achiziții importante, renovări sau mutări.

Balanță

Perioada aceasta aduce pentru Balanță provocări neașteptate și energie intensă. Marte scoate la iveală situații amânate, inclusiv posibile probleme de sănătate ce necesită atenție și acțiune rapidă. Cu Soarele în Fecioară și Marte în Balanță, va fi nevoie de organizare și concentrare distributivă pentru a gestiona responsabilitățile fără a pierde detalii importante. Medicii ar putea să-și dea vești proaste, însă situația dificilă se va rezolva începând din octombrie.

În același timp, Marte oferă curajul de a începe proiecte noi și de a aborda domenii profesionale pe care de obicei le-ai evita. Apar discuții și negocieri importante cu șefi, parteneri și colaboratori, prilej ideal pentru a-ți rafina diplomația. Perioada aceasta este despre echilibru între grijă pentru sănătate și determinarea de a avansa în carieră prin inițiative curajoase.

