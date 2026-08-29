Florin Ristei, ai lipsit fix când nu trebuia! Andreea Ramona a făcut furori la piscină într-un costum de baie minuscul

Florin Ristei, ai lipsit fix când nu trebuia! Andreea Ramona a făcut furori la piscină într-un costum de baie minuscul
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Am decis! Florin Ristei este un connaisseur în materie de femei. „Chapeau, mon vieux!”, ar zice francezii. Asta judecând după aspectul iubitei sale, Andreea Ramona, pe care CANCAN.RO a suprins-o frumos la piscină, unde s-a văzut cu o prietenă. Florin Ristei nu era pe-acolo, dar cu siguranță ne va mulțumi că am făcut pozele, să vadă și el ce a ratat. În ziua respectivă, că în alte zile probabil că nu o ratează.

V-o prezentăm pe Andreea Ramona, iubita lui Florin Ristei. Da, el era pe vremuri puștiul care cânta „Ea este Dana, colega mea”… Acum este unul dintre haioșii matinalului Super Neatza, coleg cu celebrul Radu Bucălae și cu Dani Oțil și Răzvan Simion.

Relația lui Ristei cu Andreea Ramona este relativ proaspătă. A apărut recent în viața lui. Probabil prima replică a lui Ristei chiar a fost „Ramona, unde ai fost toată viața mea?”. Ea este instructoare de fitness (să vezi acum înscrieri la ea la sală!) și a apărut în viața lui Florin după ceva mai cunoscutele Naomi Hedman sau Yasmin Awad.

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6 poze

În imagini, superba brunetă poartă un costum de baie. Cam aici se oprește descrierea costumului de baie, pentru că nu interesează pe nimeni ce culoare avea sau ce dimensiuni, design etc. Îl avea, aia e. Apa din piscină era turcoaz, avea densitatea 1, în jurul piscinei erau șezlonguri și pe un șezlong era Andreea Ramona. Ea stă la o șuetă cu o prietenă, haștag cafetele, gen. Se mai plimbă, se mai răcorește. Viață. La un moment dat se ridică să-și aranjeze prosopul pe șezlong, după cum foarte bine se poate vedea în imaginea din galerie, pe care se poate da și zoom.

Andreea Ramona, iubita lui Florin Ristei de la Super Neatza

Așa. Și la o asemenea femeie te duci cu un buchet de flori așa… modest? Cum am văzut AICI? Bro, Florin Ristei, nu așa! Îi iei un ditamai snopul de trandafiri, nu te joci! Pe lângă asta, din moment ce Andreea Ramona e antrenoare de fitness, înseamnă că Ristei n-are nicio scuză. Are șase luni să se lase surprins de CANCAN.RO cu un set complet de pătrățele! Work it!

Lăsând gluma la o parte, haideți să mai privim încă o dată pozele și dați share să ajungă până la Florin Ristei! 😀

Florin Ristei a vrut sa o impresioneze pe iubi cu un buchet…modest! Prezentatorul de la Neatza a compensat cu pupici în mijlocul străzii

Romantism la malul mării pentru Florin Ristei și Andreea Ramona. Cum au fost surprinși cei doi

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