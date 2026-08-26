BRomania, „interogat” de două frumuseți la LOFT! Cum s-a descurcat burlacul nr. 1 în „teambuilding”

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Vara pe litoral vine cu soare, mare, șampanie și, bineînțeles, cu BRomania în expediție. Matei Dima a fost surprins de CANCAN.RO la Loft Mamaia, acolo unde regizorul continuă, discret, căutarea femeii perfecte. De data aceasta, două domnișoare au intrat în raza lui de interes. Una blondă, cu șuvițe, cealaltă șatenă, cu părul lung și o rochie mini albă care îi scotea în evidență bronzul perfect. Dacă blondina se afla mai degrabă în așteptare, șatena a fost ceva mai curajoasă și a încercat să poarte o conversație cu actorul, însă, finalul nu a fost cel așteptat. Vezi mai jos toate detaliile!

Burlacul nr. 1 al României a fost surprins, din nou, de CANCAN.RO într-o ipostază ceva mai cuminte decât cele din dățile trecute, când Matei Dima a fost văzut conducând, pe rând, mai multe domnișoare către cuibușorul său din Nordul Capitalei. (VEZI AICI) De data aceasta, BRomania a schimbat peisajul și a ales litoralul pentru ultimele zile de vară. Actorul a fost prezent la petrecerea White Party, organizată la Loft Mamaia, unde nu a trecut deloc neobservat.

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BRomania, asaltat de două domnișoare

BRomania, asaltat de două domnișoare

BRomania a pus în practică regula de aur: „O viață liniștită este atunci când femeia este fericită!”

Și cum litoralul nu duce niciodată lipsă de surprize, nici compania nu s-a lăsat prea mult așteptată. BRomania s-a bucurat din plin de atenția reprezentantelor sexului frumos. Iar două domnișoare, prietene, credem noi, și-au făcut curaj și au intrat în vorbă cu el. În timp ce blondina aștepta cuminte, șatena a fost hotărâtă să-i explice ceva cu patos regizorului.

Doar că, dacă ne uităm puțin la expresia lui Matei Dima, lucrurile nu au fost chiar atât de simple. Domnișoara vorbea, explica, gesticula, iar BRomania asculta… sau, cel puțin, părea că ascultă.

Pe chipul lui se putea citi o ușoară… neconvingere. Genul acela de expresie pe care o ai atunci când nu ești neapărat de acord cu ce ți se spune, dar știi că că cea mai bună strategie pentru liniștea universală este să dai din cap și să lași lucrurile să treacă.

O viață liniștită este atunci când femeia este fericită, iar BRomania a înțeles deja regula de aur. Așa că, indiferent, dacă a fost sau nu de acord cu ceea ce i se explica, actorul a ales diplomatic varianta „da, da, sigur”, în timp ce pe fața lui se putea citi contrariul.

Până la urmă, conversația s-a încheiat fără vreo concluzie spectaculoasă, iar cele două domnișoare și-au văzut de seara lor. Cert este că BRomania știe deja foarte bine cum să navigheze apele tulburi ale flirtului… cu un zâmbet, un gest diplomatic și, mai ales, multă răbdare.

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