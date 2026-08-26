Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani

Miercuri, 26 august, Victoria Maria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, a fost găsită spânzurată în ferma unor prieteni, locul unde se afla în vacanță de câteva zile. La doar 22 de ani, tânăra a fost învinsă de o formă gravă de depresie, în ciuda tratamentelor pe care le urma.

Vestea că Victoria Maria și-a pus capăt zilelor i-a lăsat fără suflare pe toți cei apropiați, în special pe părinții săi, fostul deputat Cazimir Ionescu și soția sa, Mihaela Ionescu. Nimeni nu își poate explica cum s-a ajuns la un asemenea final, mai ales că familia tinerei credea cu tărie că fiica lor se află pe drumul cel bun în lupta cu boala care îi răpise motivația și fericirea.

Victoria suferea de depresie și era sub tratament

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cazimir Ionescu ne-a declarat că fiica sa suferea de depresie, se afla sub strictă supraveghere medicală și urma un sfințenie tratamentul prescris de specialiști. Plecarea sa în Argeș, la ferma unor prieteni, fusese privită ca parte din procesul de vindecare, o ocazie de a se conecta cu natura și pentru a-și liniști sufletul.

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile.”, ne-a declarat Cazimir Ionescu.

Potrivit fostului deputat, Victoria Maria părea că se reface treptat în lupta cu depresia, însă într-un moment vulnerabil, ea a decis să își curme suferința printr-un gest necugetat. Miercuri, ea a fost găsită spânzutată într-un dintre încăperile din fermă. Anchetatorii au descoperit și un bilet de adio, rânduri în care își cere iertare familiei pentru gestul extrem.

Înainte cu doar câteva zile de nenorocire, unul dintre visurile Victoriei părea că prinde contur și urma să devină realitate. De curând, ea trecuse cu succes de un casting extrem de important și obținuse rolul principal pentru interpretarea personajului Natașa Rostova din piesa de teatru „Război și pace”. Era o oportunitate uriașă prin care se putea afirma pe scenă și o reușită profesională ce i-ar fi putut alina sufletul.

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Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani