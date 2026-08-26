Alertă în Bragadiru! Alesia-Elena Bubulincă, fata de 13 ani care a plecat de acasă, este căutată de Poliție

Alertă în Bragadiru! Alesia-Elena Bubulincă, fata de 13 ani care a plecat de acasă, este căutată de Poliție
Alertă în Bragadiru! Tânără dispărută/ sursa foto: social media
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Este alertă în Bragadiru. O fată de doar 13 ani a dispărut fără urmă. Populația a fost informată prin intermediul unui mesaj Ro-Alert. Cei care cunosc detalii despre dispariția tinerei sunt rugați să apeleze la numărul unic de urgență 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.

Alesia-Elena Bubulincă, o fată de 13 ani din Bragadiru, județul Ilfov este căutată cu disperare. Aceasta a plecat de bună voie de acasă miercuri, 26 august, în jurul serii, la ora 19:00. De atunci, familia tinerei nu mai dă de ea, așadar au sesizat polițiștii, care acum o caută. De asemenea, populația a fost informată cu privire la dispariția fetei prin intermediul unui mesaj Ro-Alert.

Fată de 13 ani plecată de acasă, căutată de Poliție

Tânăra a plecat de acasă miercuri, 26 august, la ora 19:00. Familia și cei apropiați nu reușesc să dea de ea, iar din acest motiv, părinții au sesizat poliția. Aceștia au început deja căutările și au apelat la ajutorul populației. Bucureștenii și cei din comunitatea din Bragadiru, județul Ilfov, au primit mesaj Ro-Alert cu privire la dispariția Alesiei-Elena Bubulincă.

Cei care o văd sau cunosc informații despre adolescentă sunt sfătuiți să anunțe autoritățile prin numărul unic de urgență 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. La momentul dispariției, fata purta o pereche de pantaloni scurți gri, tricou gri și adidași negri.

Semnalmente Alesia-Elena Bubulincă:

-1,50 m înălțime;

-greutate: 43 kilograme

-construcție robustă;

-păr brunet;

-ochi negri.

Alertă în Bragadiru! Tânără dispărută/ sursa foto: social media

Alertă în Bragadiru! Tânără dispărută/ sursa foto: social media

Alertă în Botoșani, o femeie de 32 de ani a fost dată dispărută

O femeie în vârstă de 32 de ani, din Botoșani, a fost dată dispărută. Este vorba despre Albineț Meghie. Ea a fost văzută ultima dată în data de 10 august, iar dispariția sa a fost semnalată autorităților în data de 14 august. Aceasta a plecat de acasă și de atunci nu s-a mai întors.

Femeia are 1,55 metri, iar polițiștii continuă și acum căutările. Cei care au informații cu privire la Albineț Meghie sunt rugați, de asemenea, să apeleze la numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

VEZI ȘI: Alertă în Botoșani! O femeie de 32 de ani a dispărut de acasă și nu mai este de găsit

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