Caz șocant în Franța, după moartea influenceriței Sonia Bellina. Tânăra, cunoscută în mediul online și urmărită de aproape 250.000 de persoane pe TikTok, a fost găsită fără viață într-o vie din apropierea orașului Nîmes. La câteva zile după descoperirea trupului, anchetatorii au făcut o primă arestare.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost pus sub acuzare pentru omor premeditat și plasat în arest preventiv. Suspectul era deja cunoscut autorităților pentru fapte violente și pentru un caz de violență domestică. Ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în noaptea în care Sonia Bellina și-a pierdut viața.

Trupul influenceriței a fost găsit într-o vie

Inițial, Sonia a fost dată dispărută pe 10 august. Ulterior, pe 12 august un muncitor agricol a descoperit trupul unei femei între rândurile de viță de vie de la intrarea în Saint-Gilles, localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri de Nîmes. Anchetatorii au deschis imediat o investigație pentru omor premeditat. Identificarea victimei a durat câteva zile și a fost realizată inclusiv cu ajutorul testelor ADN. Pe 19 august, procurorii din Nîmes au confirmat că trupul îi aparținea Soniei Bellina, o creatoare de conținut cunoscută pe TikTok. Tânăra urma să împlinească 30 de ani în luna septembrie.

Un bărbat de 32 de ani, pus sub acuzare

Ancheta a dus la reținerea a doi bărbați, însă unul dintre ei a fost ulterior eliberat. Cel de-al doilea, în vârstă de 32 de ani, a fost pus sub acuzare pentru omor premeditat și plasat în arest preventiv. Potrivit procurorilor, suspectul ar fi fost ultima persoană care a intrat în contact cu Sonia Bellina în noaptea în care aceasta a murit. Cei doi s-ar fi întâlnit în contextul în care tânăra ar fi lucrat ca escortă.

Anchetatorii au stabilit că primul contact dintre cei doi a avut loc cu o zi înainte de crimă. Procurorul din Nîmes a precizat însă că, până în acest moment, nu există dovezi privind o relație între victimă și suspect în afara unei înțelegeri contra cost. Bărbatul a recunoscut în fața anchetatorilor că a avut o relație cu Sonia Bellina în noaptea respectivă și în ziua precedentă. Ulterior, acesta a ales să nu mai ofere detalii și și-a exercitat dreptul la tăcere. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauza morții tinerei.

Suspectul avea antecedente pentru violență domestică

Potrivit procurorilor francezi, bărbatul era cunoscut de autorități încă din 2010 pentru mai multe fapte violente, inclusiv infracțiuni legate de droguri. În decembrie 2023, acesta fusese condamnat pentru violență domestică asupra unei foste partenere. În urma deciziei instanței, bărbatul trebuia să respecte un ordin de protecție și purta un dispozitiv electronic de monitorizare.

Sonia Bellina, ținta unor mesaje revoltătoare

În timp ce anchetatorii încercau să afle cine este responsabil pentru moartea Soniei Bellina, pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje jignitoare la adresa tinerei. Mai multe persoane au făcut comentarii despre aspectul fizic al influenceriței, viața personală și presupusa activitate de escortă. Familia victimei a condamnat public valul de mesaje și a cerut ca memoria Soniei să fie respectată. Familia intenționează să ia măsuri împotriva persoanelor care au publicat mesaje defăimătoare și hărțuitoare în mediul online.

„A spus că iese într-o seară și nu s-a mai întors niciodată. Nu m-am gândit că ni se poate întâmpla așa ceva, era o persoană luminoasă și bună. În mediul online oamenii merg prea departe: spun prostii, ne hărțuiesc și unii afirmă chiar că a meritat ce i s-a întâmplat, folosindu-i fotografiile doar pentru a genera vizualizări”, a declarat sora victimei.

Moartea Soniei Bellina a provocat reacții puternice în Franța. Mai multe organizații feministe au anunțat că vor organiza, pe 7 septembrie, manifestații și momente comemorative în memoria tinerei.

Ancheta penală este în continuare în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate împrejurările în care Sonia Bellina și-a pierdut viața.

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