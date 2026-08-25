Două milioane de euro nu sunt suficiente. O femeie cere în instanță plata lunară pentru „viață de lux”

Două milioane de euro nu sunt suficiente. O femeie cere în instanță plata lunară pentru „viață de lux”
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O femeie aflată în proces de divorț a solicitat instanței din Amsterdam să oblige fostul soț să îi plătească aproape 12.000 de euro lunar pentru a-și menține stilul de viață luxos din timpul căsniciei, deși urmează să primească bunuri și bani de peste două milioane de euro din împărțirea averii comune.

Cei doi, căsătoriți din anul 2000, au acumulat o avere totală de peste patru milioane de euro, incluzând o locuință scumpă, două autoturisme mari – un BMW și un Volvo –, o casă de vacanță în Portugalia, economii și investiții. De-a lungul anilor au călătorit frecvent în destinații costisitoare, menținând un nivel de trai ridicat. Femeia a cerut divorțul în 2024, acuzându-l pe soțul ei, care lucrează în Elveția, că ar fi avut o relație extraconjugală, acuzație pe care acesta a respins-o.

Două milioane de euro nu sunt suficiente

În fața instanței, femeia a cerut suplimentar 11.767 de euro pe lună, justificând suma prin cheltuieli precum 4.650 de euro pentru întreținerea locuinței și 1.582 de euro pentru călătorii, notează De Telegraaf. Bărbatul, care câștigă aproximativ 40.000 de euro lunar, a contestat cererea, susținând că pretențiile sunt exagerate și că, în realitate, viața lor a fost mult mai modestă, cu cheltuieli lunare ale soției de aproximativ 3.300 de euro.

Judecătorul a respins solicitarea femeii, stabilind că pentru a menține un nivel de trai comparabil cu cel din timpul căsniciei ar avea nevoie de 4.030 de euro pe lună, adică 48.360 de euro pe an. Instanța a ținut cont de faptul că femeia a lucrat foarte puțin pe bani în timpul căsniciei și, având în vedere vârsta și situația profesională, nu poate fi obligată să obțină un venit anual de aproape 50.000 de euro.

O femeie cere în instanță plata lunară pentru „viață de lux”

Magistratul a calculat însă că suma de peste două milioane de euro pe care o va primi la divorț îi poate acoperi cheltuielile. La un randament mediu de 3% pe an, banii ar genera aproximativ 60.000 de euro anual, peste nivelul considerat necesar pentru întreținerea ei. Chiar și în situația în care nu ar investi suma și ar începe să o consume treptat, instanța a apreciat că fondurile sunt suficiente pentru a-i acoperi nevoile.

Judecătorul a luat în considerare și faptul că femeia va primi ulterior o parte semnificativă din pensia soțului. Având în vedere totalul bunurilor, potențialul câștig anual și drepturile viitoare, instanța a decis că nu există temei pentru plata lunară de 11.767 de euro și a respins cererea.

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