Vila de vis cu piscină și vedere la mare se vinde cu doar 75.000 de euro! Țara în care astfel de proprietăți au prețuri incredibile

Vila de vis cu piscină și vedere la mare se vinde cu doar 75.000 de euro! Țara în care astfel de proprietăți au prețuri incredibile
Foto: Pixabay
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O vilă cu piscină și vedere la mare în Italia pare genul de proprietate pentru care un cumpărător ar trebui să scoată din buzunar câteva sute de mii de euro. În realitate, piața imobiliară italiană ascunde și oferte mult mai accesibile, iar unele proprietăți situate în apropierea litoralului pot fi găsite la prețuri care pornesc de la aproximativ 75.000 de euro.

Pentru cei care visează la o casă de vacanță în Italia, astfel de sume pot părea aproape imposibile. O proprietate cu piscină, terasă și priveliște către mare este asociată, de regulă, cu stațiuni exclusiviste și cu bugete considerabile. Totuși, diferențele dintre zonele turistice consacrate și localitățile mai puțin căutate sunt uriașe, iar acest lucru se reflectă direct în prețurile locuințelor.

Țara în care astfel de proprietăți au prețuri incredibile

Sudul Italiei este una dintre regiunile în care pot apărea cele mai interesante oferte. Localități precum Scalea, Tropea sau Capo d’Orlando atrag cumpărători interesați de proprietăți aproape de mare, însă fără să plătească prețurile întâlnite în cele mai populare destinații italiene. Și anumite zone de coastă din Puglia pot oferi alternative mai ieftine, mai ales atunci când proprietățile necesită investiții suplimentare.

Prețul mic ascunde, în multe cazuri, un motiv concret. Proprietățile ieftine nu sunt neapărat locuințe perfecte, gata să fie transformate imediat într-o casă de vacanță. Unele dintre ele au nevoie de renovări, modernizări sau lucrări de întreținere înainte de a putea fi folosite în condiții optime.

O parte dintre aceste locuințe au ajuns pe piață după ce au fost moștenite de mai mulți membri ai aceleiași familii. În astfel de situații, imobilele pot rămâne ani întregi nefolosite, iar urmașii aleg în cele din urmă să le vândă. Alte case au fost cumpărate cu zeci de ani în urmă și au rămas abandonate sau au fost utilizate doar în anumite perioade ale anului.

Există și proprietăți care au stat mult timp la vânzare tocmai pentru că se află în zone mai puțin populare sau pentru că necesită investiții semnificative. Pentru un cumpărător dispus să renoveze, însă, acestea pot deveni oportunități interesante.

Cât poate produce o astfel de proprietate

O casă cumpărată la un preț relativ mic poate fi privită nu doar ca o proprietate personală, ci și ca o posibilă investiție. În timpul sezonului turistic, o vilă cu piscină și vedere la mare poate fi închiriată pentru sume care ajung, în anumite perioade și în funcție de caracteristicile locuinței, la aproximativ 1.200-1.800 de euro pe săptămână.

Calculul poate părea extrem de atractiv la prima vedere. Dacă o asemenea proprietate este ocupată constant în lunile de vară, veniturile pot ajunge la câteva mii sau chiar zeci de mii de euro pe sezon. Totuși, suma încasată de proprietar nu reprezintă automat profitul.

Din veniturile obținute trebuie scăzute costurile de administrare, întreținerea casei, curățenia, utilitățile, întreținerea piscinei și eventualele comisioane către platformele sau agențiile care intermediază rezervările. La acestea se pot adăuga taxele locale și cheltuielile necesare pentru renovarea inițială.

În plus, cei care cumpără o proprietate cu intenția de a o transforma într-o unitate de cazare trebuie să verifice regulile locale privind închirierea în scop turistic. Condițiile diferă în funcție de regiune și localitate, iar existența unei piscine sau a unei priveliști spectaculoase nu înseamnă automat că imobilul poate fi închiriat fără alte formalități.

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