Soția lui Costel Biju, mesaj cu subînțeles după imaginile în care manelistul sărută o blondă misterioasă: „Nu suport”

Soția lui Costel Biju, mesaj cu subînțeles după imaginile în care manelistul sărută o blondă misterioasă: „Nu suport”
Cum a reacționat soția lui Costel Biju/foto: social media
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Imaginile în care Costel Biju apare sărutând o femeie misterioasă au provocat numeroase reacții în mediul online. Manelistul, care este căsătorit de aproximativ două decenii cu Andreea Costache, nu a oferit până în acest moment o explicație publică după apariția imaginilor, iar soția sa a ales, la rândul ei, să nu vorbească direct despre momentul care a ajuns rapid în atenția publicului.

Povestea a început după ce manelistul a fost surprins într-un moment apropiat alături de o femeie blondă. Cei doi apar fără rețineri, iar imaginile în care se sărută au ajuns ulterior pe rețelele de socializare și au generat un val de comentarii. Situația este cu atât mai discutată cu cât Costel Biju și Andreea formează un cuplu de aproximativ 20 de ani și au împreună doi băieți.

Ce mesaj a transmis Andreea

În schimb, Andreea a publicat pe rețelele de socializare un mesaj care a atras imediat atenția celor care urmăresc situația. Fără să menționeze numele soțului sau al femeii care apare alături de el, aceasta a vorbit despre oamenii pe care nu îi apreciază și despre atitudinile pe care spune că nu le-a tolerat niciodată.

Postarea a apărut într-un moment în care în mediul online circulă intens imaginile cu Costel Biju și blonda misterioasă. Din acest motiv, mesajul soției sale a fost interpretat de mulți drept o posibilă reacție la cele întâmplate. Totuși, Andreea nu a precizat dacă mesajul are vreo legătură cu imaginile devenite virale sau dacă acesta vizează o altă situație.

„Sunt o persoană simplă, care nu am suportat, nu suport și nu voi suporta vreodată aerele și figurile unora care se cred mai mult decât sunt”, a transmis Andreea.

Până acum, artistul nu a făcut o declarație publică prin care să explice contextul în care au fost realizate imaginile și nici nu a oferit detalii despre relația sa cu femeia respectivă. Nici Andreea nu a abordat în mod direct subiectul, preferând să transmită mesajul prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

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