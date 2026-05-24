Costel Biju, petrecere cum rar s-a mai văzut! Băiețelul lui Tony One, primit acasă după naștere de zeci de invitați: „El e șeful”

De: Delina Filip 24/05/2026 | 21:14
A fost petrecere mare în familia lui Costel Biju! Primul nepot al artistului a venit pe lume pe 21 mai, iar în urmă cu câteva ore a ajuns acasă. Tony One, fiul lui Biju, și soția lui, Antonia, au sosit de la maternitate cu micuțul nou-născut. Pe Abel-Dimitrie, căci acesta este numele noului membru al familiei, l-a așteptat acasă o petrecere de zile mari. Muzică live, dedicații fără număr și oameni dragi și apropiați familiei Biju au fost alături de ei pentru a sărbători. CANCAN.RO are imagini exclusive de la petrecerea de milioane, dar și declarații exclusive de la proaspătul bunic, Costel Biju. 

La vila de lux a lui Costel Biju a răsunat muzica toată după-amiaza după ce artistul a devenit bunic pentru prima oară. Nora sa, Antonia, a venit acasă cu noul membru al familiei. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât micuțul Abel-Dimitrie s-a născut pe 21 mai, chiar de Sfinții Constantin și Elena, de ziua celebrului său bunic. Vila familiei Biju s-a transformat într-un adevărat loc de sărbătoare. Lăutarii au dat tonul petrecerii, dedicațiile au curs fără oprire, iar apropiații artistului au venit să îi fie alături într-unul dintre cele mai emoționante momente din viață.

Petrecere cu fast în cinstea nepotului lui Costel Biju

Vizibil emoționat și extrem de fericit, Costel Biju nu și-a mai încăput în piele de bucurie și a ținut să marcheze venirea pe lume a nepotului său exact așa cum știe mai bine: cu o petrecere grandioasă, muzică live și voie bună până seara târziu.

„Sunt emoții greu de descris în cuvinte, mă uit la cer și îi mulțumesc în nenumărate rânduri lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am astăzi. Cât despre nepoțelul meu, Abel Dimitrie l-am așteptat cu drag acasă, cu inima până în gât. Am emoții, abia aștept să stau cu el, să îi miros pielea, să dorm cu el, să îi văd fiecare pas și să stau. M-a spart! Nu știu cum să îmi gestionez banii și averea de acum încolo pentru că tot ce văd de acum încolo va fi pentru el. El este șeful! Suntem în culmea fericirii, sunt în extaz, nu știm să descriem în cuvinte ceea ce am primit de la Dumnezeu”, a spus Costel Biju.

Costel Biju, în culmea fericirii după ce a devenit bunic
Invitații s-au delectat cu muzică live, preparate spectaculoase, de la berbecuții rumeniți la proțap, la aperitivele fine din fructe de mare, sushi bar elegant, dar și un candy bar spectaculos, decorat în nuanțe de bleu și alb dedicat celui mai nou membru al familiei. Artistul spune că totul a fost organizat de soția lui, căreia îi mulțumește pentru surpriză.

„Petrecerea a fost făcut de soția mea, eu nu știam nimic. Eu abia ce m-am întors din Germania. Ea s-a interesat când mă întorc în țară, când ajunge cel mic. Soția și tatăl meu s-au ocupat și au vorbit cu organizatorii acestei petreceri”, a spus artistul pentru CANCAN.RO.

Abel Dimitrie, primit cu mare fast acasă
Costel Biju a explicat și semnificația specială a numelui ales pentru nepotul său, mărturisind că atât el, cât și familia, și-au dorit un nume cu rezonanță puternică și încărcătură spirituală.

„Abel e numele prea frumos și ne gândeam la un nume care să sune frumos. L-am probat prin casă, studiam cum o să sune frumos. Ei o să-i zică Abel și eu Abi. Abel este un nume biblic. S-a născut într-o zi mare, de Sfinții Constantin și Elena, a fost și ziua mea, e zodia mea, taur și a fost născut de Înălțare”, ne-a dezvăluit Costel Biju.

Totul a fost pregătit in cel mai mic detaliu pentru venirea pe lume a nepotului lui Biju
La petrecerea organizată în cinstea micuțului Abel-Dimitrie au fost prezenți și mai mulți apropiați ai familiei Biju, printre care și nașul lui Tony One, Bogdan de la Ploiești, care a venit însoțit de partenera lui, Vanessa. Printre invitați s-a aflat și fiul lui Dan Bursuc, semn că evenimentul a adunat laolaltă oameni extrem de apropiați familiei artistului. Atmosfera a fost una incendiară, cu dedicații fără număr, îmbrățișări, urări emoționante și multă voie bună până târziu în noapte.

„Tony, băiatul meu, și Antonia, fata mea, să știți că sunt mândru de voi. Mi-ați adus pe lume cel mai frumos cadou pe care îl pot primi în viața mea. Să știți că vă iubește tata mult, trăiesc pentru voi. Iubiți-l pe Dumnezeu, iar tu, Tony, să muncești cât poți de mult, tati, pentru că doar cu muncă poți obține roade frumoase. Vă iubesc și pe tine, Dani și nevasta mea, lumina ochilor mei. Te iubesc cel mai mult”, a transmis Costel Biju.

