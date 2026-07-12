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Prognoza meteo azi, 12 iulie 2026. Furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi

De: Paul Hangerli 12/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 12 iulie 2026. Furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi
Vremea rea cuprinde toată țara, sursa-colaj CANCAN.RO
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Ziua de 12 iulie va aduce un contrast între intervalele cu vreme caldă și episoadele de instabilitate atmosferică accentuată. Cele mai puternice furtuni sunt așteptate în sudul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, unde ploile torențiale, vijeliile și grindina pot apărea în a doua parte a zilei și pe timpul nopții. În același timp, Oltenia și Dobrogea vor rămâne cele mai calde regiuni ale României, cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de 12 iulie.

După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe regiuni, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar izolat vijelii și grindină.

Temperaturile maxime vor varia între 22 și 32 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor încadra între 8 și 20 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș și în cea mai mare parte a vestului țării, vremea va fi mai răcoroasă comparativ cu restul țării. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. În Munții Banatului sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, în special după-amiaza. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 22 de grade în Maramureș și până la 28-30 de grade în Banat, iar minimele vor coborî spre 11-15 grade.

Vremea în sudul și sud-estul României

În Muntenia, vremea va fi instabilă, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar pe alocuri vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În sud-est, fenomenele vor deveni mai intense în cursul serii și al nopții. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 31 de grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va rămâne una dintre cele mai calde regiuni ale țării, cu maxime de până la 32 de grade. În sud-estul regiunii sunt așteptate furtuni locale în a doua parte a zilei, însoțite de ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt. În restul regiunii, vremea va fi caldă, iar fenomenele de instabilitate vor fi mai izolate.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi schimbătoare. În vestul regiunii sunt prognozate averse și furtuni, în timp ce în restul Moldovei cerul va fi variabil, cu ploi doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 29 de grade, iar dimineața și noaptea valorile minime vor coborî până la 10-14 grade.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania va avea o vreme plăcută, cu perioade însorite și ploi doar izolate. În schimb, în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe crestele montane sudice, rafalele pot atinge 70-80 km/h. În depresiunile din estul Carpaților Orientali se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi minime din țară, de 8-9 grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea parte de o zi călduroasă, cu maxime de până la 32 de grade. Începând din cursul serii și pe timpul nopții, regiunea va fi afectată de episoade de instabilitate accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp. Minimele se vor situa între 19 și 20 de grade pe litoral.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi în general instabilă. După-amiaza și seara sunt așteptate înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp, iar izolat pot depăși 25 l/mp. Temperatura maximă va fi de 29-31 de grade, iar minima de 15-16 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade, iar minima va coborî spre 12 grade, cu cer variabil și posibilitatea unor ploi slabe.

La Timișoara, se vor înregistra în jur de 29 de grade ziua și 15 grade noaptea, cu vreme în general frumoasă și doar izolat averse.

La Iași, maxima va fi de aproximativ 28 de grade, iar minima de 14 grade, cu șanse de ploi și descărcări electrice în cursul după-amiezii.

La Craiova, vremea va fi călduroasă, cu o maximă de 32 de grade și o minimă de 16 grade, iar spre seară sunt posibile furtuni locale.

La Constanța, temperatura va urca până la 31-32 de grade, iar minima va fi de 20 de grade. Spre noapte sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice.

La Brașov, maxima va fi de aproximativ 24 de grade, iar minima de 10 grade, cu averse și furtuni în zona montană din apropiere.

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