De la ritual japonez la fenomen mondial. Secretul din spatele exploziei matcha

Timp de secole, matcha a fost o băutură rezervată ceremoniilor tradiționale japoneze, preparată cu răbdare și respect pentru ritual. Astăzi, aceeași pudră verde a devenit un fenomen mondial, prezentă în cafenele, pe rețelele sociale și în rutina zilnică a milioane de oameni.

Ascensiunea sa spune o poveste despre felul în care tradițiile sunt transformate de cultura contemporană, comerț și obiceiurile noilor generații.

De la răbdarea ritualului la băutura „la pachet”

Timp de secole, în Japonia, matcha a făcut parte dintr-un ritm de viață complet diferit de cel de astăzi.

Nimic din procesul de obținere nu era grăbit. Cu săptămâni înainte de recoltare, plantele de ceai erau umbrite pentru a intensifica aroma și culoarea verde intensă. Cele mai tinere frunze erau culese manual, apoi opărite, uscate și măcinate încet, cu ajutorul unor mori tradiționale din piatră, până deveneau o pulbere extrem de fină. Pentru o cantitate foarte mică de matcha era nevoie chiar și de o oră de măcinare.

Chiar și în Japonia, matcha ocupa doar un loc modest în cultura ceaiului. În viața de zi cu zi domina sencha, un ceai verde din frunze, servit în locuințe și restaurante. Matcha era rezervată ceremoniilor ceaiului, momentelor de ospitalitate și tradițiilor construite în decursul secolelor.

Era, în esență, un produs definit de răbdare.

Astăzi însă, este servită în pahare de unică folosință, combinată cu siropuri aromate și preparată în doar câteva minute. A devenit un fenomen global, generează cozi în fața cafenelelor, domină rețelele sociale și începe să ia locul cafelei în rutina zilnică a multor oameni.

În doar câțiva ani, matcha s-a îndepărtat enorm de contextul său original.

Din băutură de nișă în vedeta cafenelelor

Nu cu mult timp în urmă, cei care voiau să bea matcha trebuiau să știe exact unde să o caute. Doar câteva ceainării japoneze și cafenele specializate o ofereau clienților aflați în căutarea unei alternative la espresso. Părea un produs exclusivist, aproape ascuns.

Astăzi, matcha este peste tot.

În arondismentul 9 din Paris, într-o după-amiază însorită, este aproape imposibil să nu vezi pe cineva plimbându-se cu un iced matcha latte în mână. Reclamele promovează băuturi preparate cu matcha de calitate ceremonială, brutăriile le asociază cu produse de patiserie, iar cafenelele specializate apar într-un ritm amețitor.

În fața unor localuri precum Creamy Daily sau Jirisan, clienții se așază la coadă încă înainte de deschidere. Așteaptă băuturi cu straturi generoase de cremă, piureuri de fructe de sezon și prezentări atent realizate. Mulți scot telefonul pentru fotografii înainte de a gusta din băutură.

Același fenomen s-a răspândit în New York, Los Angeles și Londra. Matcha a trecut din cafenelele de specialitate în cele independente, apoi în lanțurile de brutării și în marile branduri internaționale. Astăzi ocupă un loc permanent în meniuri care, până de curând, erau dominate aproape exclusiv de espresso.

Nu mai este doar o alternativă la cafea, ci începe să o înlocuiască.

Studenții merg la cursuri cu matcha în mână, angajații își încep diminețile cu această băutură, iar unele cafenele și-au construit întreaga identitate în jurul unui ingredient care, până nu demult, era necunoscut pentru o mare parte a lumii.

Tendința care a refuzat să dispară

Cele mai multe mode culinare au o viață scurtă. Cărbunele activ a dispărut aproape la fel de repede cum a apărut. Deserturile în culorile curcubeului au ieșit din tendințe, iar cafeaua Dalgona, devenită celebră în timpul pandemiei din 2020, a fost rapid uitată. Matcha părea destinată aceluiași traseu. Numai că nu a dispărut.

Succesul său a venit într-un moment ideal, la intersecția mai multor tendințe: interesul pentru băuturile artizanale, preocuparea pentru sănătate și influența rețelelor sociale, unde imaginile spectaculoase atrag atenția.

Matcha oferea mai mult decât o simplă noutate. S-a integrat firesc în rutina zilnică. Pentru iubitorii de cafea a devenit o nouă modalitate de a începe dimineața, iar pentru cei preocupați de un stil de viață sănătos, un simbol al alegerilor echilibrate. Verdele său intens a contribuit, de asemenea, la popularitatea online.

În timp, oamenii au încetat să mai comande matcha din curiozitate și au început să o consume zilnic. Iar acesta este momentul în care o modă se transformă într-un obicei cultural.

O băutură veche reinventată

Pe măsură ce cererea a crescut, băutura s-a schimbat. În afara Japoniei, matcha este astăzi mai dulce, mai rece și mult mai bogată decât versiunea tradițională. Au apărut combinații cu căpșuni, afine, lapte de cocos, sirop de lavandă sau spume aerate care însoțesc preparatele clasice.

Pentru unii, aceste transformări reprezintă o diluare a tradiției și adaptarea unei băuturi vechi de secole la cerințele rețelelor sociale și ale consumatorilor moderni.

Alții văd fenomenul ca pe ceva firesc.

Pizza s-a schimbat odată cu răspândirea ei în lume. Sushi a evoluat prin apariția rulourilor California. Chiar și cafeaua s-a transformat din simplul espresso în caramel macchiato, frappuccino sau pumpkin spice latte.

Mâncarea rareori rămâne neschimbată atunci când traversează granițele, iar matcha pare să urmeze același drum. Popularitatea sa se datorează în egală măsură reinventării și respectării tradiției.

Cererea depășește oferta

Boom-ul mondial al matcha are însă și efecte mai puțin vizibile pentru consumatori.

Spre deosebire de cafea, matcha de cea mai bună calitate nu poate fi produsă rapid și la scară mare. Soiurile premium necesită în continuare plantații umbrite, recoltare atentă și măcinare lentă în mori din piatră.

Producția rămâne laborioasă, în timp ce cererea internațională continuă să crească.

Piețe care aproape nu existau în urmă cu un deceniu concurează acum pentru cantități limitate de produs.

Această diferență dintre cerere și ofertă a dus la creșterea prețurilor și i-a obligat pe producători să aleagă între păstrarea calității și creșterea cantităților. Unii fermieri și-au extins producția, în timp ce alții se tem că goana după cererea mondială va afecta tocmai caracteristicile care au făcut matcha atât de specială.

Ce spune povestea matcha despre lumea de astăzi

Există ceva remarcabil în faptul că o băutură asociată odinioară cu liniștea, precizia și pregătirea atentă a devenit una dintre cele mai fotografiate băuturi din lume.

Povestea matcha vorbește la fel de mult despre cultura contemporană cât vorbește despre ceai.

Consumatorii moderni nu adoptă tradițiile în forma lor originală, ci le adaptează propriilor obiceiuri, preferințe și platforme de comunicare. Matcha a devenit ușor de transportat, personalizabilă și suficient de spectaculoasă pentru a apărea în milioane de fotografii de pe rețelele sociale, dar și suficient de practică pentru a deveni băutura de zi cu zi a multor oameni.

Acesta este, probabil, motivul pentru care a rezistat.

Spre deosebire de multe alte mode culinare care dispar odată cu entuziasmul inițial, matcha și-a găsit un loc stabil în viața de zi cu zi. Ea răspunde ritualurilor pe care odinioară le domina cafeaua și atrage o generație preocupată de sănătate și de cultura imaginii.

Viitorul său va arăta, cel mai probabil, foarte diferit de trecut. Bolul de ceai preparat cândva cu răbdare în saloanele tradiționale japoneze se regăsește acum în paharele de luat la pachet din Paris, Londra sau New York. Dar poate că aceasta este, până la urmă, povestea tuturor preparatelor care călătoresc în lume: nu doar traversează granițele, ci sunt remodelate de oamenii care le adoptă și devin parte din viața lor de zi cu zi.

CITEȘTE ȘI:

Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă

Ce se poartă în vara lui 2026. Stilul simplu și rafinat care cucerește femeile din întreaga lume