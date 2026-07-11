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O naștere ca în filme: au improvizat cu un cablu de telefon pentru a salva bebelușul

De: Paul Hangerli 12/07/2026 | 00:30
O naștere ca în filme: au improvizat cu un cablu de telefon pentru a salva bebelușul
Naștere ca în filme pe autostradă, sursa-colaj CANCAN.RO
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O femeie din statul american New Jersey a adus pe lume un băiețel chiar pe marginea autostrăzii, înainte să ajungă la spital. Nașterea a avut loc cu ajutorul soțului, al unui polițist și al unui simplu cablu de încărcare pentru telefon, folosit pentru prinderea cordonului ombilical.

Travaliul a început mai devreme decât era programat

Kristen Fast, aflată la a doua naștere, a intrat în travaliu pe 2 iulie, cu patru zile înainte de termen.

Ea și soțul său, Alex, se îndreptau spre spital, însă bebelușul s-a grăbit să vină pe lume înainte ca familia să ajungă la destinație. Cei doi au fost nevoiți să tragă pe dreapta pe autostrada New Jersey Turnpike, în zona Secaucus.

„Doula ne-a spus: «Trageți pe dreapta, închideți telefonul și sunați la 911». Exact asta am făcut. Operatorul i-a explicat soțului meu, pas cu pas, ce trebuie să facă”, a povestit Kristen.

Un polițist a ajutat la naștere

La apelul de urgență a răspuns polițistul Freddie Guacamaya din cadrul Poliției Statului New Jersey.

Între timp, Alex a trecut pe bancheta din spate pentru a-și ajuta soția.

„Am urcat pe bancheta din spate ca să mă asigur că este confortabil. M-am uitat în jos și mi-am dat seama că bebelușul era gata să se nască”, a declarat acesta.

Kristen și-a amintit primul contact cu polițistul.

„L-am întrebat: «Sunteți paramedic?». Nu mi-a răspuns și atunci i-am spus: «Nu sunteți paramedic. Sunt în pericol». Dar el a rămas foarte calm și s-a descurcat excelent.”

Cablul de iPhone a devenit soluția de urgență

După naștere, operatorii serviciului de urgență le-au spus părinților că trebuie să prindă imediat cordonul ombilical cu o sfoară.

Cum nu aveau nimic potrivit la îndemână, au improvizat.

„Am intrat în panică și m-am uitat prin mașină. Singurul lucru pe care îl aveam era un cablu de încărcare pentru iPhone. Așa că am prins cordonul ombilical cu acel cablu”, a povestit Alex.

Kristen își amintește și reacția echipajului medical.

„Când au ajuns paramedicii au întrebat: «Ce este asta?».”

Transportați la spital de polițiști

La fața locului au sosit și alți trei polițiști, care i-au ajutat pe proaspeții părinți și pe nou-născut.

Familia a fost transportată la Hackensack University Medical Center, iar agenții au făcut un gest pe care părinții nu îl vor uita.

„Au fost extraordinari. Ne-au dus și mașina la spital și chiar ne-au plătit parcarea cu valet. A fost un gest incredibil”, au spus Kristen și Alex.

Un „băiat din New Jersey”, născut pe autostradă

Locul nașterii lui Archer a fost consemnat oficial: autostrada New Jersey Turnpike, Interstate 95, kilometrul 113.

Bebelușul este perfect sănătos.

„Archer este sănătos și se dezvoltă foarte bine. Este un băiat din New Jersey în adevăratul sens al cuvântului”, a spus mama sa.

Tatăl a glumit că fiul lor are deja o poveste unică.

„Cred că nu există ceva mai specific pentru New Jersey decât să te naști pe New Jersey Turnpike.”

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