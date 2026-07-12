Mihai Craiu explică de ce medicația pentru astm nu trebuie oprită automat vara. Când este, de fapt, sigur să faci acest pas

Mulți părinți cred că, odată cu venirea verii și dispariția răcelilor, copiii care suferă de astm pot renunța la tratamentul inhalator de prevenție. Medicul pediatru Mihai Craiu atrage însă atenția că decizia nu trebuie luată după ureche. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, specialistul explică de ce fiecare caz este diferit și care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite înainte de oprirea tratamentului.

Vara nu înseamnă automat că astmul intră în pauză

Medicul spune că una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primește înainte de vacanța de vară este dacă tratamentul inhalator poate fi întrerupt.

„În ultima vreme, înainte de vacanță, am primit de multe ori întrebarea pusă de părinții pacienților mei care au astm: «Nu oprim acum, pe durata verii, medicația inhalatorie de prevenție?»”

Răspunsul, spune pediatrul, nu este același pentru toți copiii.

Astmul nu este o singură boală

Mihai Craiu explică faptul că termenul de astm cuprinde mai multe forme ale bolii, care pot avea cauze și evoluții diferite. Tocmai de aceea, tratamentul trebuie adaptat fiecărui pacient și nu există o regulă care să se aplice tuturor.

„Termenul de «ASTM» reprezintă o umbrelă mare pentru un grup divers de boli care au în comun evoluția ondulantă, dominată de respirație dificilă, tuse și wheezing. În spatele episoadelor de bronhospasm reversibil la Ventolin se află mecanisme de boală foarte diferite!”

Chiar și vara pot apărea crize

Deși sezonul cald aduce mai puține infecții respiratorii și copiii petrec mai mult timp în aer liber, există situații în care riscul de agravare a astmului rămâne ridicat. Copiii alergici la polen sau la mucegai pot avea simptome inclusiv în timpul verii, mai ales în zilele cu vânt puternic sau în timpul furtunilor.

„Vacanța de vară, fără boli virale respiratorii frecvente, fără frig și fără aglomerarea multor copii într-un spațiu închis și neventilat, pare un moment bun pentru oprirea medicației. Dar NU este la fel pentru toți copiii! Unii copii care au sensibilizare severă la polenuri (în special la cele de ierburi și la ambrozie) sau mucegai pot face episoade de exacerbare și vara.”

Există doar trei situații în care tratamentul poate fi oprit

Medicul subliniază că întreruperea temporară a medicației nu se face doar pentru că este vacanță. Decizia trebuie luată împreună cu medicul și doar dacă sunt îndeplinite simultan trei condiții foarte importante.

„Medicația profilactică poate fi oprită temporar DOAR dacă sunt întrunite 3 condiții în același timp.”

Mihai Craiu explică faptul că este vorba despre copiii care nu mai au deloc simptome de peste trei luni, au trecut de mai bine de un an fără nicio exacerbare și au rezultate normale la spirometrie.

Toate condițiile trebuie îndeplinite în același timp

Pediatrul insistă că nu este suficient ca una sau două dintre aceste criterii să fie îndeplinite. Numai atunci când toate sunt bifate, iar medicul consideră că este sigur, tratamentul poate fi întrerupt temporar.

„TOATE TREI trebuie îndeplinite concomitent!”

Mesajul transmis de Mihai Craiu este simplu: vara poate fi o perioadă mai liniștită pentru mulți copii cu astm, însă tratamentul nu trebuie oprit din proprie inițiativă. Fiecare pacient are o evoluție diferită, iar decizia trebuie luată doar pe baza stării de sănătate și a recomandării medicului, pentru ca vacanța să se desfășoare fără probleme și fără vizite neprogramate la spital.

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