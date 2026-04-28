Acasă » Știri » Semnul care indică lipsa de oxigen la copii, potrivit dr. Mihai Craiu. Cum recunoaștem ”tirajul”

Semnul care indică lipsa de oxigen la copii, potrivit dr. Mihai Craiu. Cum recunoaștem ”tirajul”

De: Paul Hangerli 28/04/2026 | 05:40
Semnul care indică lipsa de oxigen la copii, potrivit dr. Mihai Craiu. Cum recunoaștem ”tirajul”
Medicul Pediatru Mihai Craiu ne dezvăluie un semn important pe care părinții trebuie să îl observe atunci când copiii lor sunt răciți. De multe ori acest semn nu este recunoscut, fie din necunoaștere, fie din neatenție iar efectele pot fi uneori grave. Ce trebuie să facem și cum recunoaștem fenomenul de ”tiraj”.

Mihai Craiu este îngrijorat din pricina știrilor recente legate de copii bolnavi care se confruntă cu probleme majore din pricina nerecunoașterii severității bolilor respiratorii. Medicul aduce în discuție și un studiu recent publicat, PREPARE, studiu realizat pe un număr mare de copii:

”Citeam recent știri legate de copii bolnavi care au sfârșit foarte trist datorită nerecunoașterii severității bolii acute.
Un studiu foarte mare numit PREPARE [Pneumonia REsearch Partnership to Assess WHO REcommendations] publicat într-o revistă medicală majoră (International Journal of Infectious Diseses) a inclus 285.839 de copii dintre care 164.244 spitalizați.”

Medicul Pediatru continuă explicând și rezultatele deloc îmbucurătoare ale studiului, acesta dovedind că scăderea saturației de oxigen este cu adevărat problematică, cifrele fatale vorbind de la sine:

”Acest studiu a dovedit că mortalitatea copiilor cu pneumonie, sau altă infecție respiratorie gravă, este MAI MARE la copii care au scăderea saturației în oxigen. În acest studiu, dintre acei copii spitalizați cu scădere severă a saturației, 10.3% au murit.”

Cum recunoaștem ”tirajul”- cel mai evident semn

Pediatrul scoate în evidență dificultatea folosirii unui pulsoximetru pentru copii, acesta fiind rar și în cadrul sistemului medical. Totuși medicul revine și ne oferă o metodă simplă și eficientă prin care recunoaștem această scădere a oxigenului la cei mici. O simplă observare a părților moi ale pieptului sau gâtului copilului este metoda la îndemână prin care observăm fenomenul denumit ”tiraj”, adică înfundarea acestor țesuturi moi în timpul respirației:

”Evident că nu are toată lumea are un pulsoximetru adecvat măsurătorilor pentru copii! Uneori, nici în unele sisteme medicale din lumea asta largă nu există pulsoximetru potrivit pentru un copil mic. Și ce facem atunci?
Acest studiu DOVEDEȘTE că aproape 20% din cei care prezentau un anumit semn clinic aveau saturație scăzută!
În literatura anglo-saxonă se numește „chest indrawing” iar în românește se cheamă „tiraj”. Adică se înfundă părțile moi ale pieptului sau ale gâtului în momentul în care copilul începe să inspire.
Tirajul este evident pentru orice părinte care își cunoaște copilul. Se poate observa ușor dificultatea inspirului la sugar. Putem recunoaște imediat acest tip anormal de respirație. ”

Mesajul final al medicului

În finalul postării sale, Medicul Mihai Craiu transmite românilor ca în cazul acestei apariții a ”tirajului” să nu amâne apelarea numărului de urgență 112 sau să se prezinte rapid la cel mai apropiat spital:

”Mesajde luat acasă- dacă este răcit copilul dumneavoastră și are tiraj, apelați la 112 și mergeți imediat la spital!!!
Foarte probabil copilul dumneavoastră are o maladie severă și trebuie evaluat medical de urgență.”

CITEȘTE ȘI: Părinții se sperie când întâlnesc miozita virală acută. Mihai Craiu explică ce face ca ”elasticul să își piardă elasticitatea”

Dr. Mihai Craiu: „Copiii au nevoie de bacterii”. Ce înseamnă, de fapt, excesul de dezinfectare

Iți recomandăm
Horoscop chinezesc azi, 28 aprilie 2026. Dragonul are parte de o oportunitate neașteptată
Știri
Horoscop chinezesc azi, 28 aprilie 2026. Dragonul are parte de o oportunitate neașteptată
Prognoza meteo azi, 28 aprilie 2026. Valul de aer polar lovește România
Știri
Prognoza meteo azi, 28 aprilie 2026. Valul de aer polar lovește România
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit
Gandul.ro
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea...
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o...
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Parteneri
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
Click.ro
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat”...
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în ședința PSD: „Nu există un acord politic post moţiune”
Digi 24
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Reduceri surpriză la Xiaomi Fan Festival 2026! Ce poți lua pentru casă
go4it.ro
Reduceri surpriză la Xiaomi Fan Festival 2026! Ce poți lua pentru casă
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit
Gandul.ro
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 28 aprilie 2026. Dragonul are parte de o oportunitate neașteptată
Horoscop chinezesc azi, 28 aprilie 2026. Dragonul are parte de o oportunitate neașteptată
Alex Bodi și Gabriela s-au despărțit, dar s-au „regăsit”. Coincidență sau destin? Trecutul ...
Alex Bodi și Gabriela s-au despărțit, dar s-au „regăsit”. Coincidență sau destin? Trecutul și prezentul, la câțiva metri distanță
Prognoza meteo azi, 28 aprilie 2026. Valul de aer polar lovește România
Prognoza meteo azi, 28 aprilie 2026. Valul de aer polar lovește România
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de ...
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de Hollywood
Horoscop 28 aprilie 2026. Zodia care descoperă o infidelitate
Horoscop 28 aprilie 2026. Zodia care descoperă o infidelitate
Vezi toate știrile