Semnul care indică lipsa de oxigen la copii, potrivit dr. Mihai Craiu. Cum recunoaștem ”tirajul”

Medicul Pediatru Mihai Craiu ne dezvăluie un semn important pe care părinții trebuie să îl observe atunci când copiii lor sunt răciți. De multe ori acest semn nu este recunoscut, fie din necunoaștere, fie din neatenție iar efectele pot fi uneori grave. Ce trebuie să facem și cum recunoaștem fenomenul de ”tiraj”.

Mihai Craiu este îngrijorat din pricina știrilor recente legate de copii bolnavi care se confruntă cu probleme majore din pricina nerecunoașterii severității bolilor respiratorii. Medicul aduce în discuție și un studiu recent publicat, PREPARE, studiu realizat pe un număr mare de copii:

”Citeam recent știri legate de copii bolnavi care au sfârșit foarte trist datorită nerecunoașterii severității bolii acute.

Un studiu foarte mare numit PREPARE [Pneumonia REsearch Partnership to Assess WHO REcommendations] publicat într-o revistă medicală majoră (International Journal of Infectious Diseses) a inclus 285.839 de copii dintre care 164.244 spitalizați.”

Medicul Pediatru continuă explicând și rezultatele deloc îmbucurătoare ale studiului, acesta dovedind că scăderea saturației de oxigen este cu adevărat problematică, cifrele fatale vorbind de la sine:

”Acest studiu a dovedit că mortalitatea copiilor cu pneumonie, sau altă infecție respiratorie gravă, este MAI MARE la copii care au scăderea saturației în oxigen. În acest studiu, dintre acei copii spitalizați cu scădere severă a saturației, 10.3% au murit.”

Cum recunoaștem ”tirajul”- cel mai evident semn

Pediatrul scoate în evidență dificultatea folosirii unui pulsoximetru pentru copii, acesta fiind rar și în cadrul sistemului medical. Totuși medicul revine și ne oferă o metodă simplă și eficientă prin care recunoaștem această scădere a oxigenului la cei mici. O simplă observare a părților moi ale pieptului sau gâtului copilului este metoda la îndemână prin care observăm fenomenul denumit ”tiraj”, adică înfundarea acestor țesuturi moi în timpul respirației:

”Evident că nu are toată lumea are un pulsoximetru adecvat măsurătorilor pentru copii! Uneori, nici în unele sisteme medicale din lumea asta largă nu există pulsoximetru potrivit pentru un copil mic. Și ce facem atunci?

Acest studiu DOVEDEȘTE că aproape 20% din cei care prezentau un anumit semn clinic aveau saturație scăzută!

În literatura anglo-saxonă se numește „chest indrawing” iar în românește se cheamă „tiraj”. Adică se înfundă părțile moi ale pieptului sau ale gâtului în momentul în care copilul începe să inspire.

Tirajul este evident pentru orice părinte care își cunoaște copilul. Se poate observa ușor dificultatea inspirului la sugar. Putem recunoaște imediat acest tip anormal de respirație. ”

Mesajul final al medicului

În finalul postării sale, Medicul Mihai Craiu transmite românilor ca în cazul acestei apariții a ”tirajului” să nu amâne apelarea numărului de urgență 112 sau să se prezinte rapid la cel mai apropiat spital:

”Mesajde luat acasă- dacă este răcit copilul dumneavoastră și are tiraj, apelați la 112 și mergeți imediat la spital!!!

Foarte probabil copilul dumneavoastră are o maladie severă și trebuie evaluat medical de urgență.”

