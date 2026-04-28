Cum arată casa bunicilor lui Tzancă Uraganu, acolo unde a copilărit manelistul: “Aici am trăit ani de zile”

Tzancă Uraganu continuă să fie una dintre cele mai urmărite figuri din mediul online, iar cel mai recent videoclip publicat de artist a atras din nou atenția publicului. De această dată, manelistul nu a prezentat luxul cu care și-a obișnuit fanii, ci casa modestă a bunicilor, locul în care a copilărit și unde spune că a trăit ani întregi.

Contrastul dintre opulența vieții sale actuale și simplitatea locuinței în care a crescut a contribuit la viralizarea materialului, artistul având deja milioane de urmăritori pe TikTok și YouTube, unde fiecare apariție strânge rapid sute de mii sau chiar milioane de vizualizări.

Tzancă Uraganu, imagini rare din casa bunicilor

În imaginile publicate, Tzancă Uraganu își conduce publicul prin curtea și camerele casei bătrânești, explicând cu emoție ce a însemnat pentru el fiecare colț al locuinței.

“Haideți să vă arăt unde am trăit eu ani de zile. Asta este casa în care am crescut, casa bătrânească de la bunici. Uitați l și pe tataia, care a avut grijă de mine până la 16 ani. Asta era camera în care dormeam cu ei. Acolo dormeam. Nu știu dacă mai e același pat, dar aceasta este camera.”

Prin aceste cuvinte, Tzancă transmite o parte din nostalgia și respectul pe care le poartă familiei sale.

„Aici am trăit ani de zile”

Artistul a continuat turul, oprindu-se la „bucătăria” în care bunicii îi găteau.

“Aici îmi făcea de mâncare. Aici mai dormeam cu tataia. Aici am trăit ani de zile, ani și ani. Când plecau părinții mei, aici rămâneam la țară și am trăit ani de zile în casa asta.”

Declarațiile sale au atras numeroase reacții din partea fanilor, mulți apreciind sinceritatea și faptul că, în ciuda succesului, Tzancă nu uită de unde a plecat.

