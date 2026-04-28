Oana Radu a început un nou proces de slăbit. După o perioadă de mai bine de doi ani în care și-a făcut toate poftele și nu a vrut să mai țină cont nici de dietă, nici de mișcarea fizică, aceasta a revenit la un stil de viață sănătos. Doar că de această dată face totul din propria voință și după bunul plac, iar rezultatele se văd. Ritualul Oanei Radu, în curele de slăbit. Ce mănâncă în fiecare dimineață?

Oana Radu a trecut de mai multe ori prin transformări spectaculoase, iar acum mai pregătește încă una. Dacă în trecut nu a slăbit din propria voință, ci a fost mai mult obligată, acum ea este cea care a ales să înceapă transformarea, iar rezultatele deja se văd.

„În primul rând, vreau să știi că de când nu am mai ținut dietă au trecut vreo doi ani și jumătate. Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport. De ce? Pentru că eu am încadrat lucrurile astea ca fiind ceva tragic, când ele sunt cele mai importante. Am fost obligată să fac lucrurile astea, când eu nu voiam. Deci, pot să vă spun doar atât: nu am slăbit, pentru că nu am vrut! Timp de doi ani și jumătate am vrut să mănânc ce vreau și să nu fac sport. Ce s-a întâmplat? M-am simțit extraordinar de bine și fizic și emoțional”, a declarat Oana Radu, în urmă cu ceva timp.

Ritualul Oanei Radu, în curele de slăbit

Așa cum spuneam, recent, Oana Radu a început un nou proces de transformare și deja a reușit să slăbească vizibil. De această dată, ea a fost cea care a decis că are nevoie de o schimbare, așa că face totul ca la carte pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Mulți sunt cei care sunt curioși ce dietă urmează Oana Radu de această dată, iar artista le-a arătat fanilor din mediul online „ritualul” său. Mai exact, vedeta s-a întors acum la un regim alimentar echilibrat, iar mesele sale sunt formate din alimente care nu au calorii prea multe.

De exemplu, Oana Radu le-a arătat urmăritorilor săi cum arată acum micul dejun pentru ea. Dimineața, cântăreața consumă o omletă, două felii de pâine crocantă, câteva roșii și un ardei verde. O masă sănătoasă, echilibrată și care îi asigură energia pentru o bună parte a zilei.

„Nu arată foarte bine, dar este foarte bun”, a scris Oana Radu, în mediul online.

De asemenea, pe lângă dietă, Oana Radu nu uită nici de mișcarea fizică. Aceasta merge constant la sală, căci pe lângă kilogramele în minus își dorește și un corp tonifiat, iar asta nu se poate fără sport.

CITEȘTE ȘI:

Oana Radu trece prin clipe grele și nu se poate abține: ”Nu sunt fericită”

Jefuită de o cântăreață, Oana Radu a mai trăit o surpriză neplăcută. Ce i-a mai furat femeia

