Regele Charles ajunge în SUA în plin scandal: vizită de stat sub tensiuni și după atacul armat de la gala lui Trump

De: Paul Hangerli 28/04/2026 | 07:20
Regele Charles ajunge în SUA în plin scandal: vizită de stat sub tensiuni și după atacul armat de la gala lui Trump
A început vizita în Statele Unite a Regelui Charles

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au început o vizită de stat în Statele Unite, într-un context tensionat marcat de conflicte geopolitice și de incidentul armat recent la un eveniment la care a participat și președintele american Donald Trump.

Vizită într-un context tensionat

Regele Charles al Marii Britanii își începe astăzi vizita oficială în Statele Unite, pe fondul tensiunilor transatlantice legate de războiul cu Iranul și în ciuda unui atac armat produs cu două zile înainte la o cină la care a participat și președintele SUA, Donald Trump.

Vizita de patru zile, alături de regina Camilla, are scopul de a celebra relațiile istorice dintre cele două țări, în contextul în care Statele Unite marchează 250 de ani de la fondare.

Momente importante din program

Regele Charles va deveni primul monarh britanic care se adresează Congresului SUA după regina Elisabeta a II-a, care a susținut un discurs în 1991.

Cuplul regal va lua parte la o întâlnire informală la ceai cu Donald Trump și soția acestuia, Melania, și va participa la un dineu de stat.

Miercuri, membrii familiei regale vor vizita New York-ul, unde vor merge la memorialul 11 septembrie, urmând ca joi să plece spre Bermuda, în prima vizită a regelui într-un teritoriu britanic de peste mări de la urcarea pe tron.

Incidentul armat nu a schimbat planurile

Palatul Buckingham a anunțat că vizita va avea loc conform planului, în ciuda incidentului armat de la gala Asociației corespondenților de la Casa Albă.

Un presupus atacator, despre care se crede că a acționat singur, se află în custodia autorităților. Regele Charles s-a declarat „profund ușurat” că Donald Trump, soția sa și ceilalți invitați nu au fost răniți.

Ambasadorul Marii Britanii în SUA, Christian Turner, a precizat că „toate măsurile de securitate necesare sunt în vigoare”.

Vizită controversată pe fondul războiului cu Iranul

Vizita are loc la solicitarea guvernului britanic și a lui Donald Trump, însă a stârnit controverse în contextul divergențelor dintre Londra și Washington privind războiul cu Iranul.

Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer pentru opoziția față de conflict. Cei doi au discutat telefonic recent, iar Starmer și-a exprimat „cele mai bune gânduri” după incidentul armat.

Totodată, liderii au discutat despre necesitatea reluării transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, esențială pentru economia globală.

Un sondaj YouGov realizat la începutul lunii aprilie arată că 48% dintre britanici susțin anularea vizitei.

Rolul monarhiei și diplomația regală

Premierul Keir Starmer a apărat vizita, subliniind rolul monarhiei în consolidarea relațiilor pe termen lung: „Monarhia poate construi legături care rezistă în timp, chiar și în momente dificile”.

La rândul său, Donald Trump a declarat că vizita ar putea contribui la îmbunătățirea relațiilor:

„Este un prieten vechi și reprezintă națiunea sa cum nimeni altcineva nu o poate face”.

Experții consideră că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, va aborda indirect tensiunile actuale în discursul său din Congres.

Umbra scandalului Epstein

Vizita este umbrită și de controversa legată de Jeffrey Epstein. Regele Charles s-a confruntat cu un scandal major din cauza relației fratelui său, prințul Andrew, cu fostul finanțator condamnat.

După noi dezvăluiri, Andrew a fost arestat în februarie, iar regele a transmis că „legea trebuie să își urmeze cursul”.

Vizită atent controlată

Programul vizitei este atent organizat pentru a evita momentele neprevăzute. Întâlnirea din Biroul Oval dintre Donald Trump și regele Charles va fi fotografiată exclusiv, fără acces pentru presă.

Vizita marchează un moment important în relațiile dintre cele două țări, dar și o încercare delicată de echilibru diplomatic într-un context global tensionat.

