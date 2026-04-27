Meghan Markle și Prințul Harry, acuzați că ar distruge Familia Regală: „Sunt doi profitori”

De: Irina Maria Daniela 27/04/2026 | 07:20
Meghan Markle și Prințul Harry, acuzați că ar distruge Familia Regală: „Sunt doi profitori”
Meghan Markle și Prințul Harry, acuzați că ar distruge Familia Regală. Sursa foto: Profimedia

Meghan Markle și Prințul Harry au fost ținta unor critici dure în timpul unei emisiuni TV. Celor doi soți li se aduc acuzații grave, cum că ar putea distruge familia regală din Marea Britanie. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Se pare că nu trece o zi fără ca cei doi să nu fie pe prima pagină a ziarelor sau virali pe rețelele sociale! Meghan Markle și Prințul Harry au devenit oile negre în Marea Britanie, totul după ce au decis să se rupă de Familia Regală și să se mute în America. Momentul de cotitură ar fi celebrul interviu pe care i l-au acordat vedetei americane Oprah, în urma căruia fanii din Anglia s-au revoltat.

Meghan Markle și Prințul Harry ar distruge Familia Regală?

În cadrul unei emisiuni difuzate de postul GB News, „Great British Debate” – moderată de Nana Akua, invitatul Jeff Banks a atins subiectul Meghan Markle-Prințul Harry. În ciuda celebrității celor doi, invitatul nu i-a menajat deloc și i-a numit „o rușine”.

Ba mai mult, Jeff Banks susține că „acțiunile lor provoacă prejudicii serioase Coroanei”. Se pare că cei doi soți nu se mai bucură deloc de laude în presa britanică, ci sunt tirul unor jigniri și acuzații destul de grave.

„Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu. Cred că fac un mare deserviciu familiei regale”, a spus Jeff Banks pe un ton revoltat.

Prințul Harry, luat în vizor de Jeff Banks

Invitatul emisiunii „Great British Debate” susține că fratele Prințului William pare a fi „naiv”, fără ca măcar să realizeze ce i s-a întâmplat. Tot el susține că Meghan Markle și Prințul Harry ar dori să distrugă Familia Regală

„Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat. A fost atras în toată povestea asta de Meghan. Cred că încearcă să distrugă Familia Regală. Nu știu din ce motiv, dar cred că sunt doi profitori”, a afirmat Jeff Banks.

Prezentatoarea Nana Akua o apără pe Meghan Markle

În timpul dezbaterii, Nana Akua a râs la multe dintre declarațiile făcute de invitatul ei. Ba mai mult, i-a spus că nu vrea să fie ponderat în legătură cu cei doi. Dar, la un moment dat, a intervenit în apărarea lui Meghan Markle, deoarece s-a săturat ca toți bărbații să dea vina pe femei.

„Singurul lucru pe care îl spun este că mă enervează puțin când toată lumea dă vina pe femeie. El este un bărbat matur, poate lua propriile decizii. Dacă vrea să fie absorbit în lucruri stupide, este și decizia lui. Îi învinovățesc pe amândoi în mod egal”, a afirmat Nana Akua.

CITEȘTE ȘI:

Meghan Markle, criticată pentru gestul pe care l-a făcut la centenarul Reginei Elisabeta a II-a. „E dezgustător”

Ce omagiu emoționant i-a adus Kate Middleton Reginei Elisabeta. Marea Britanie a marcat împlinirea a 100 de ani de la nașterea suveranei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton? Detaliile care au atras atenția fanilor
Showbiz internațional
Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton? Detaliile care au atras atenția fanilor
Doliu în rândul influencerilor! Jade Kops a murit la 19 ani, răpusă de o boală extrem de rară
Showbiz internațional
Doliu în rândul influencerilor! Jade Kops a murit la 19 ani, răpusă de o boală extrem de rară
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a avut loc atacul armat: „A fost o experiență groaznică. În momentul în care au răsunat focurile de armă, totul s-a transformat în panică”
Gandul.ro
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei
Adevarul
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în...
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul de 75 merge 22 de KM pe contrasens
Promotor.ro
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
go4it.ro
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a avut loc atacul armat: „A fost o experiență groaznică. În momentul în care au răsunat focurile de armă, totul s-a transformat în panică”
Gandul.ro
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a avut loc...
