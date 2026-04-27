Meghan Markle și Prințul Harry, acuzați că ar distruge Familia Regală: „Sunt doi profitori”

Meghan Markle și Prințul Harry au fost ținta unor critici dure în timpul unei emisiuni TV. Celor doi soți li se aduc acuzații grave, cum că ar putea distruge familia regală din Marea Britanie. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Se pare că nu trece o zi fără ca cei doi să nu fie pe prima pagină a ziarelor sau virali pe rețelele sociale! Meghan Markle și Prințul Harry au devenit oile negre în Marea Britanie, totul după ce au decis să se rupă de Familia Regală și să se mute în America. Momentul de cotitură ar fi celebrul interviu pe care i l-au acordat vedetei americane Oprah, în urma căruia fanii din Anglia s-au revoltat.

Meghan Markle și Prințul Harry ar distruge Familia Regală?

În cadrul unei emisiuni difuzate de postul GB News, „Great British Debate” – moderată de Nana Akua, invitatul Jeff Banks a atins subiectul Meghan Markle-Prințul Harry. În ciuda celebrității celor doi, invitatul nu i-a menajat deloc și i-a numit „o rușine”.

Ba mai mult, Jeff Banks susține că „acțiunile lor provoacă prejudicii serioase Coroanei”. Se pare că cei doi soți nu se mai bucură deloc de laude în presa britanică, ci sunt tirul unor jigniri și acuzații destul de grave.

„Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu. Cred că fac un mare deserviciu familiei regale”, a spus Jeff Banks pe un ton revoltat.

Prințul Harry, luat în vizor de Jeff Banks

Invitatul emisiunii „Great British Debate” susține că fratele Prințului William pare a fi „naiv”, fără ca măcar să realizeze ce i s-a întâmplat. Tot el susține că Meghan Markle și Prințul Harry ar dori să distrugă Familia Regală

„Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat. A fost atras în toată povestea asta de Meghan. Cred că încearcă să distrugă Familia Regală. Nu știu din ce motiv, dar cred că sunt doi profitori”, a afirmat Jeff Banks.

Prezentatoarea Nana Akua o apără pe Meghan Markle

În timpul dezbaterii, Nana Akua a râs la multe dintre declarațiile făcute de invitatul ei. Ba mai mult, i-a spus că nu vrea să fie ponderat în legătură cu cei doi. Dar, la un moment dat, a intervenit în apărarea lui Meghan Markle, deoarece s-a săturat ca toți bărbații să dea vina pe femei.

„Singurul lucru pe care îl spun este că mă enervează puțin când toată lumea dă vina pe femeie. El este un bărbat matur, poate lua propriile decizii. Dacă vrea să fie absorbit în lucruri stupide, este și decizia lui. Îi învinovățesc pe amândoi în mod egal”, a afirmat Nana Akua.

