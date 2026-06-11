Bibi, adevărul despre „blaturile” de la Survivor 2026: „Lucian Popa a avut un singur duel, restul au fost aranjate”

Bianca Stoica (Bibi) dă de pământ cu Lucian Popa și scoate la iveală „blaturile” din Republica Dominicană. Fosta concurentă de a Survivor a spus că finalistul a fost favorizat prin dueluri aranjate cu concurenți care se lăsau bătuți doar ca el să pară un erou.

Show-ul fenomen Survivor România 2026 s-a încheiat cu o mega-surpriză: fostul fotbalist Gabi Tamaș a plecat acasă cu trofeul și cu un munte de bani, după ce publicul l-a votat în masă. În marea finală, alături de el, a tremurat pe podium și Lucian Popa. După ce Tamaș a fost numit câștigător, fanii l-au apărat pe Lucian și i-au acuzat pe Războinici că l-au lăsat singur.

Bibi, adevărul despre „blaturile” de la Survivor 2026

Ei bine, când a văzut toate aceste discuții, Bibi nu a mai rezistat și a demascat marea strategie. Ea a explicat că Lucian Popa a trecut prin emisiune ca prin brânză, fiind trimis la dueluri doar pentru că se știa din culise că ceilalți concurenți voiau să plece acasă la familii. Aceasta a mai spus că ceilalți concurenți îl lăsau să câștige intenționat.

„Cele șase dueluri pe care Lucian Popa le-a avut, dintre care trei dintre ele au fost aranjate. Așa țin eu minte! Sau corectați-mă voi, dacă nu este așa. Eu am fost acolo și știu. Niky Salman voia să plece acasă, am pierdut imunitatea ca ea să plece acasă. Duelul cu Adi Petre, unde săracul Adi se chinuia să ia bătaie de la Lucian Popa, pentru că Lucian nu era capabil să-l bată pe Adi, în condițiile în care el se lăsa, pentru că își dorea să plece acasă. Duelul cu Cav, care era o persoană slabă pe finalizare, duelul cu Alberto Hangan, unde tot la fel, era o persoană slabă pe finalizare, duelul cu Andrei Beleuț, la fel, tot persoană slabă pe finalizare… Singurul lui duel pe bune și real a fost cu Aris Eram.

A avut și el un singur duel, restul au fost aranjate. Adică puteam să fiu eu în locul lui Lucian Popa și să mă bag la acele dueluri, pentru că știam că acele persoane vor să plece acasă. Așa că nu mă mai luați cu faptul că Lucian Popa a fost singur, că i-am dat în cap, că l-am trimis la atâtea dueluri și așa mai departe… L-am trimis pentru că oricum se întorcea înapoi, pentru că persoanele respective își doreau să plece acasă”, a spus Bibi.

Acuzații dure la adresa lui Lucian Popa

Ceea ce a spus Bianca Stoica pe Instagram vine ca o confirmare a scenariilor pe care fanii emisiunii le-au tot discutat în timpul difuzării. În momentul în care Lucian Popa s-a duelat cu fostul fotbalist Adi Petre, cei din mediul online au luat foc, simțind că meciul a fost trântit:

„Totul regizat” „Telenovelistic! S-a văzut de la o poștă scenariul”, „Simulacru! Sincer m-am săturat de urmărit dueluri de eliminare cu titlul: Vreau acasă! Rușinos”, „E marketing, e totul regizat, e pus în scenariu ca peste tot în televiziuni. E telenovelă”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Bibi a mai spus că Lucian Popa era disperat după imagine, după faimă și voia să pară o victimă în fața publicului doar ca să arate ca un erou pe TikTok. Fosta concurentă a mărturisit că multe discuții importante nu s-au dat la televizor.

„Să vă mai zic și că se ruga de noi să-l băgăm la vot, ca să-i scoată pe cei buni, ca să dea bine pe TikTok și la lume? Am uitat să vă precizez și aspectul ăsta, care este cam cel mai important aspect. Că ne zicea, când îl băgam la vot, când votam, să nu zicem ceva de rău. Să zicem că e invidualist, că nu se integrează… ca să dea bine la lume și pe TikTok. Cred că a uitat de aceste discuții și aceste convorbiri, când el se ruga de noi să-l băgăm noi pe el la duel, pentru că știa că acele persoane foarte bune vor să plece acasă, să intre el, ca să-i scoată el pe cei buni. Ca să dare el bine la lume și pe TikTok. Cred că aceste discuții nu au fost date la TV, dar nu mai zic nimic, că zic degeaba”, a spus aceasta.

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