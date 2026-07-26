Andrea Pirlo, blocat în drumul spre naționala Italiei. Contractul cu un sponsor rus de pariuri a declanșat o controversă uriașă

Andrea Pirlo părea favorit pentru preluarea naționalei Italiei, însă numirea fostului mare internațional a fost pusă în așteptare. Federația Italiană de Fotbal verifică legăturile sale comerciale cu compania rusă de pariuri Fonbet, iar subiectul a provocat deja reacții puternice în presa italiană și în mediul politic.

Federația Italiană a apăsat pe frână înainte de semnarea contractului

Potrivit presei din Italia, acordul dintre Andrea Pirlo și Federația Italiană de Fotbal era aproape finalizat, însă președintele FIGC, Giovanni Malagò, a decis să amâne orice anunț oficial până la clarificarea relației fostului mijlocaș cu Fonbet, una dintre cele mai importante companii de pariuri din Rusia.

Problema nu este activitatea de promovare a unei case de pariuri în sine, ci faptul că Fonbet este controlată de investitori ruși, într-un context în care relațiile dintre Italia și Rusia au rămas tensionate după invazia Ucrainei din februarie 2022. În ultimele luni, Pirlo a participat inclusiv la un eveniment organizat de companie la Moscova, unde imaginea sa a fost folosită în campaniile de promovare.

Cine este omul din spatele Fonbet

În centrul controversei se află și omul de afaceri Sergey Lomakin, unul dintre principalii acționari ai Fonbet. Cu o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, acesta și-a construit imperiul prin lanțul de magazine Fix Price și deține mai multe cluburi de fotbal, printre care United FC din Emiratele Arabe Unite, Rodina Moscova și Pafos, formație care a evoluat în cea mai recentă ediție a Ligii Campionilor.

Lomakin a încercat în trecut să cumpere Udinese și s-a aflat aproape și de preluarea clubului francez Saint-Étienne.

Fonbet, companie fondată în 1994 de campionul de șah Anatoly Machulsky, este unul dintre liderii pieței ruse de pariuri sportive. Societatea este partener al Federației Ruse de Fotbal, al Kontinental Hockey League și sponsor principal al Match TV, televiziunea afiliată grupului Gazprom.

Avocații lui Pirlo: colaborarea încetează odată cu plecarea din Dubai

Reprezentanții legali ai lui Andrea Pirlo susțin că înțelegerea cu Fonbet este legată exclusiv de activitatea sa la United FC Dubai, club aflat în proprietatea lui Sergey Lomakin.

Potrivit acestora, în momentul în care antrenorul își va rezilia contractul cu formația din Emiratele Arabe Unite, colaborarea cu Fonbet va înceta automat, fără costuri sau penalități.

Surse din presa italiană susțin că Pirlo lucrează deja la despărțirea de United FC și intenționează să discute personal cu Giovanni Malagò pentru a elimina orice obstacol din calea numirii sale la conducerea echipei naționale.

Presa italiană vorbește despre „umbrele Rusiei”

Controversa domină primele pagini ale publicațiilor sportive din Italia.

La Gazzetta dello Sport a deschis ediția de duminică cu titlul „Umbrele Rusiei”, subliniind că Federația dorește clarificări înainte de semnarea contractului.

Corriere dello Sport a mers și mai departe, publicând pe prima pagină titlul „Pirlo împarte Italia”, susținând că alegerea fostului campion mondial nu este privită cu entuziasm nici de cluburi, nici de suporteri și nici de o parte a clasei politice. Printre cei care și-au exprimat rezervele se numără și ministrul Sportului, Andrea Abodi, care a declarat că îi dorește succes lui Pirlo, dar consideră că situația trebuie analizată cu atenție.

Și Tuttosport vorbește despre „spinii lui Pirlo”, făcând referire atât la sponsorul rus, cât și la reacțiile stârnite în jurul candidaturii sale.

Maldini îl susține în continuare

În ciuda controverselor, directorul tehnic Paolo Maldini și consilierul Leonardo continuă să îl considere pe Andrea Pirlo omul potrivit pentru un proiect pe termen lung la echipa națională.

Federația Italiană nu poate negocia oficial cu un antrenor aflat încă sub contract cu un alt club, însă, dacă situația juridică și comercială a lui Pirlo va fi considerată compatibilă cu funcția de selecționer, FIGC este pregătită să finalizeze rapid negocierile și să anunțe noul conducător al Squadrei Azzurra.

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