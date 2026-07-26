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Gigi Becali, în slip și „împachetat” în nămol la piscină. CANCAN a deschis arhiva de aur! Imaginile care făceau senzație pe prima pagină în 2007

De: Hermina Hagianu 26/07/2026 | 14:39
Gigi Becali, în slip și „împachetat” în nămol la piscină. CANCAN a deschis arhiva de aur! Imaginile care făceau senzație pe prima pagină în 2007
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În 2007, exclusivitățile nu îți apăreau pe telefon, le cumpărai a doua zi de la chioșc, iar dacă voiai să afli ce mai făceau vedetele momentului, răsfoiai CANCAN. Pe 26 iulie, prima pagină i-a aparținut lui Gigi Becali, surprins într-o apariție greu de uitat: în slip, cu șapca pusă invers, telefonul la ureche și corpul acoperit cu nămol. Astăzi, asemenea imagini cu latifundiarul ar fi o adevărată lovitură pentru orice jurnalist, însă pe atunci Gigi făcea spectacol aproape la fiecare ieșire. Am răsfoit arhiva de aur și am scos la lumină cadrele care au făcut istorie atunci și care, după 19 ani, sunt la fel de savuroase. În rândurile următoare vă prezentăm, pas cu pas, cum arăta o zi de vacanță în stilul lui Becali.

La vremea respectivă, CANCAN avea 16 pagini și costa doar 50 de bani. Prima pagină trebuia să-ți atragă atenția dintr-o privire, iar fotografia cu Gigi Becali exact asta făcea. Titlul era scurt, direct și imposibil de ignorat: „Becali, băi de nămol la piscină”.

Nu trebuia să dai scroll, să aștepți un clip sau să urmărești un șir de story-uri. Era suficient să vezi ziarul în vitrină pentru a înțelege că latifundiarul din Pipera reușise din nou să ofere imaginea zilei.

Prima pagină a ziarului din 26 iulie 2007

Chiar dacă la vremea respectivă ziarul se cumpăra de la chioșc, CANCAN își făcuse deja loc și în calculatoarele românilor. Dovada stătea chiar pe prima pagină, unde publicația anunța că se afla „pe locul 1 la timpul petrecut pe site”. Cititorii plăteau 50 de bani, apoi rămâneau cu orele pe internet. La câte subiecte savuroase apăreau zi de zi, nici nu-i putem condamna!

Înainte de live-uri și TikTok, Gigi Becali era deja viral

În vara lui 2007, Gigi Becali a pus pentru câteva zile pe pauză afacerile și problemele cu transferurile Stelei și a plecat cu familia la Hotel Europa din Eforie Nord, deținut atunci de George Copos. Nu venise pe litoral doar pentru plajă și baie în mare, ci și pentru tratamentele oferite de centrul „Ana Aslan” din cadrul locației. Doar că o zi obișnuită de relaxare pentru Gigi Becali nu avea cum să rămână cu adevărat obișnuită.

Gigi Becali, în slipi la piscină

Paparazzii CANCAN l-au surprins pe Gigi Becali lângă piscină, uns cu nămol din belșug pe spate, brațe, umeri și picioare. Cu slipul negru și șapca albă pusă invers, latifundiarul se plimba liniștit printre șezlonguri.

Nici telefonul nu lipsea din peisaj. Într-o fotografie îl ținea la ureche, în alta verifica mesajele, semn că vacanța nu îl scăpase complet de treabă. În 2007 nu existau grupuri de WhatsApp și nici notificări din cinci aplicații, însă, pentru Gigi, treaba era tot treabă, chiar și „împachetat” în nămol din cap până-n picioare.

După aplicarea tratamentului, Becali a stat la soare câteva zeci de minute și a așteptat ca nămolul să-și facă efectul. Fără să pară deranjat de privirile celor din jur, și-a dus ritualul până la capăt. Pe vremea aceea, aparițiile sale în spațiul public erau la ordinea zilei, iar latifundiarul părea perfect obișnuit cu statutul de personaj principal, indiferent dacă se afla la o întâlnire de afaceri sau defila în slip printre șezlonguri.

Doi bărbați au sărit imediat în ajutorul milionarului

După tratament și câteva zeci de minute petrecute la soare, Gigi Becali a simțit că era timpul și pentru puțină distracție. Cu nămolul încă pe el, s-a dus la mal și s-a urcat pe un skijet.

Dar cum era ca tocmai Gigi să fie lăsat să se descurce singur? Doi bărbați au intrat imediat în apă. Unul a ținut skijetul din spate, celălalt l-a împins din lateral, iar Becali s-a instalat la ghidon.

Gigi Becali a simțit nevoia de puțină adrenalină

Cei doi nu s-au grăbit chiar degeaba. Toată lumea îl știa pe Gigi drept un om cu dare de mână, așa că sperau ca ajutorul oferit la plecare să se transforme într-un bacșiș frumos la întoarcere. Dacă l-au primit sau nu, imaginile nu ne mai spun. Ne arată însă că, din 2007 și până astăzi, un lucru nu s-a schimbat prea mult, Gigi a avut mereu în jurul lui oameni gata să-i facă viața mai ușoară.

Gigi Becali ieșea din casă și intra direct pe prima pagină

În 2007, Gigi Becali era o prezență constantă în viața mondenă. Ieșea, călătorea, mergea la evenimente, apărea în locuri publice și oferea imagini care ajungeau rapid pe prima pagină. Nu avea nevoie de rețele sociale pentru a deveni viral și nici de o strategie de imagine. Era suficient să iasă din casă.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Latifundiarul nu se mai expune aproape deloc în văzul lumii, iar imagini precum cele surprinse pe litoral par să aparțină unei epoci complet diferite.

Au trecut 19 ani, presa s-a mutat de pe hârtie pe ecrane, iar fotografiile ajung astăzi la milioane de oameni în doar câteva secunde. Personajele s-au schimbat, obiceiurile la fel, însă imaginile bune nu îmbătrânesc!

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