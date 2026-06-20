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Gigi Becali și-a umplut punga cu “galbeni”. A lăsat Rolls-ul de 500.000 € pe avarii cât timp a făcut plinul la… bancă!

De: Adrian Vâlceanu 20/06/2026 | 07:50
Gigi Becali și-a umplut punga cu “galbeni”. A lăsat Rolls-ul de 500.000 € pe avarii cât timp a făcut plinul la… bancă!
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Gigi Becali, 67 de ani, cu o avere estimată la peste 1,2 miliarde de euro, a fost surprins de CANCAN.RO într-o ipostază tipică pentru o persoană cu atâta bănet: ducând o pungă de la bancă la mașină. Ce era în pungă? Chiar 100% nu se știe, dar sigur Becali nu s-a apucat să livreze șaorme la angajații băncii. Pe lângă asta, el ieșea cu punga, nu intra. Iată-l pe Becali cu un Rolls de 500.000 de euro. Cât despre pungă, poate fi în ea o sumă similară.

Sfințirea bisericii pe care a ctitorit-o în Pipera, într-un loc strategic, cu multă vizibilitate, chiar lângă giratoriul de la reprezentanțele auto, a fost un moment de glorie pentru George Becali, apoteoza unei deveniri întru Hristos.

Gigi Becali a ieșit din bancă cu o pungă
Gigi Becali a ieșit din bancă cu o pungă

Dar lucrurile sfinte nu se fac doar din har. E nevoie și de mulți bani. 10 milioane de euro, se zvonește, și Gigi Becali însuși confirmă aceste sume, plătite pentru cel mai frumos lăcaș de cult din lume, după cum se laudă patronul FCSB, care a recunoscut că nu e cea mai mare biserică, dar spune că e cea mai frumoasă. Desigur, lăcaș ortodox, pentru că e greu să compari la estetică biserica din Pipera cu Santa Maria della Salute din Veneția, de exemplu.

Și dacă tot a venit vorba de bani, milioanele nu s-au dat așa dintr-o dată, ci treptat, ușor-ușor, cu punguța, cum este dulcele stil clasic dâmbovițean. Iată-l pe Gigi Becali într-una din aceste ipostaze financiare cu pungă de hârtie (ecologică), asortată probabil cu bancnotele din interior, care neapărat sunt și ele de hârtie, fiindcă dacă ar fi de plastic ar fi nevoie de o valiză. Dar euro e mai mic, e compact, încape ușor pe scaunul din dreapta al Rolls-Royce-ului de 500.000 de euro lăsat doar 5 minute pe avarii pe o pistă de biciclete.

Gigi Becali s-a îmbrăcat cu haine de mii de euro
Gigi Becali s-a îmbrăcat cu haine de mii de euro

Becali poartă aceeași uniformă ortodoxă creată special pentru domnia sa de onorabilul designer Alexandru Ciucu. Sunt haine de câteva mii de euro, cu toate că par mai potrivite pentru un călugăr de pe Muntele Athos.

Becali poartă deci și azi catifea neagră brodată cu cruciulițe roșii carmin, precum sângele, culoare simbol al suferinței hristice. Dacă acțiunea s-ar petrece acum 200 de ani, ctitorul vel-patron FCSB Gigi Becali ar purta și o cucă pe cap, plus un anteriu tot de catifea, iar în fața băncii l-ar aștepta o trăsură cu șase cerbi înhămați, ultra-luxoasă, așa cum avea fanariotul Mavrogheni.

Dar vremurile s-au schimbat, lumea a evoluat, trăsura cu cerbi e acum un Rolls cu o culoare unicat și un interior din piele, iar ctitorul de biserici nu mai duce cu el pungi cu galbeni, ci cu bancnote. Iată deci cum istoria se schimbă și totuși rămâne la fel timp de sute de ani pe aceste meleaguri.

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