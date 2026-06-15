Cum l-a transformat credința pe Gigi Becali. Serghei Mizil sarea în apărarea lui, după ce a fost pus la zid: ”La 4 dimineață era la biserică”

Credința lui Gigi Becali a fost deseori pusă sub semnul întrebării, însă Serghei Mizil îi sare în apărare. Invitat la Dan Capatos Show, acesta a vorbit despre transformarea patronului FCSB și a dezvăluit detalii mai puțin știute din viața lui. CANCAN.ro are toate detalile!

Serghei Mizil a mărturisit că, deși nu era o persoană foarte apropiată de credință, a fost impresionat de schimbarea prin care a trecut Gigi Becali de-a lungul anilor. Potrivit acestuia, apropierea de Dumnezeu l-a transformat radical pe afacerist. Vezi emisiunea integrală aici!

„Poate m-a și marcat chestia asta, că poate să-ți transmită această credință. Mă uit foarte mult la el și văd transformarea pe care a avut-o. Din punctul meu de vedere, este o transformare foarte bună.”

În ultimii ani, Gigi Becali a fost criticat de numeroase persoane, care l-au acuzat că își afișează prea mult credința. Serghei Mizil susține însă că ceea ce face patronul FCSB este sincer și că l-a văzut de multe ori comportându-se la fel și departe de ochii publicului.

„Ăștia spun că e fariseu. Nu știu, du-te, domnule, de aici! La patru dimineața era acolo, la biserică. Stătea două-trei ore. Ziceam: «Bă, cum poate să facă asta?». Dar omul mergea în fiecare zi, fără să-l vadă nimeni.”

Serghei Mizil a povestit și un episod care l-a surprins în relația cu Becali. Acesta a dezvăluit că afaceristul nu mai acceptă nici măcar limbajul vulgar în preajma lui și a devenit foarte strict în ceea ce privește principiile sale.

„Când am început să înjur, a zis că dacă mai înjur, pleacă. Cum să mergi cu muzică bisericească în mașină? Ăștia au încercat prin toate metodele să ne despartă, să ne facă. Noi am rămas uniți prin credință. Din punctul meu de vedere, foarte bine face ce face. Fiecare are părerea lui. A ajutat o groază de oameni. Îți dau o groază de milionari care nici nu se uită la tine dacă te văd. El, în schimb, a făcut foarte mult bine și eu zic că face foarte bine ce face. Eu mă uit la el și văd transformarea asta pe care a avut-o. Din punctul meu de vedere, este o transformare foarte bună.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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