Incidente la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale

Gigi Becali a investit peste 10 milioane de euro într-un amplu proiect religios ridicat în Pipera, inițiat în urmă cu aproape două decenii ca urmare a unei promisiuni făcute lui Dumnezeu. Astăzi a avut loc slujba de sfințire care nu a fost lipsită de incidente grave. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale de la medici.

Duminică, 14 iunie 2026, la biserica ridicată de Gigi Becali a avut loc slujba de sfințire, ceremonia începând la ora 08:00 și fiind oficiată de Varlaam Ploieșteanul.

Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale

Evenimentul a marcat o etapă importantă pentru lăcașul de cult construit de omul de afaceri, însă nu reprezintă încă târnosirea propriu-zisă. Actuala ceremonie permite oficierea Sfintei Liturghii în biserică, în timp ce slujba de târnosire este programată să aibă loc peste aproximativ doi ani, când proiectul va fi complet finalizat.

Ceremonia a adunat numeroși credincioși și a fost marcată de momente de emoție, însă nu a fost lipsită de incidente. La un moment dat, unui bărbat i s-a făcut rău și a avut nevoie de intervenția echipajului medical aflat la fața locului. Acesta a primit îngrijirile necesare din partea personalului de pe ambulanță.

Unul dintre cele mai spectaculoase detalii se regăsește în interior, unde aproximativ 2.000 de metri pătrați sunt acoperiți cu mozaic realizat în stil bizantin. Lucrarea presupune montarea manuală a unor piese foarte mici, proces care necesită mult timp și o atenție deosebită.

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis „Lasă, că faci în altă parte!”. Făgăduința mea este acum împlinită după 18 ani. Acum slavă Domnului că a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe..”, spunea Gigi Becali în urmă cu ceva timp.

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