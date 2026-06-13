Petre Roman și Silvia Chifiriuc, de la notariat, direct la mănăstire! La aproape 80 de ani, prioritățile sunt altele pentru fostul premier

Fostul premier Petre Roman împlinește curând 80 de ani, dar rămâne în formă la această vârstă venerabilă. CANCAN.RO l-a surprins împreună cu soția sa mai tânără, Silvia Chifiriuc, o doamnă de 52 de ani care i-a dăruit cel mai frumos cadou pe care îl poate primi un bărbat realizat: un băiat pe nume Petrus. Împreună cu Silvia, Petre Roman încă se ocupă de afaceri, deci nu e de mirare că i-am surprins la un notariat. Destinația finală, însă, o să vă dea pe spate. Avem imagini cu cel mai chipeș premier al României, din toate timpurile!

Petre Roman și Silvia Chifiriuc sunt îmbrăcați lejer, de vară, cu ținute pe alb și crem, asortate. Petre Roman poartă o pereche de pantaloni de in și pantofi sport, ideali pentru un periplu de durată prin oraș. Prima oprire este la un notariat. Înainte să pășească pe aleea care duce la cabinetul notarului, lucrurile stau cum nu se poate mai bine, însă la ieșire armonia este înctrucâtva stricată, iar Petre Roman are unele lucruri de clarificat. Silvia Chifiriuc, însă, este neînduplecată. Chiar dacă se oprește în mijlocul străzii, într-un protest plin de obidă, cu o gesticulație de om nedreptățit, Petre Roman nu reușește nimic. Silvia i-a administrat o mineriadă notarială, se pare.

După notariat, Petre Roman și Silvia Chifiriuc urcă în aceeași Tesla a lui Petre în care CANCAN.RO i-a surprins și cu ultima ocazie, în fața locuinței. O mașină modernă, la fel ca întreaga abordare a lui Petre Roman, un bărbat mereu în ton cu vremurile.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc, de la notariat, direct la mănăstire

Destinația finală? Mânăstirea din Pipera, unde Petre Roman intră în curte și parchează, simțindu-se „de-al casei”. El și partenera sa de viață pășesc cu încredere și caută nu doar pronia cerească, ci și consultanță cât se poate de omenească, sub forma unei măicuțe. Odată găsită persoana, ei se îndreaptă spre biserică.

Sunt imagini incredibile cu fostul premier închinându-se la icoane. Ceea ce ne bucură, pentru e important să ai grijă și de suflet, de spirit, nu doar de trup.

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