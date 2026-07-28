Acasă » Știri » Val de revoltă după moartea Anastasiei Piron! Oamenii sunt siderați: ”Ce o fi în sufletul bieților ei părinți”

Val de revoltă după moartea Anastasiei Piron! Oamenii sunt siderați: ”Ce o fi în sufletul bieților ei părinți”

De: Anca Chihaie 28/07/2026 | 17:35
Val de revoltă după moartea Anastasiei Piron! Oamenii sunt siderați: ”Ce o fi în sufletul bieților ei părinți”
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Moartea lui Piron Iris Anastasia, tânăra de 22 de ani care fusese dată dispărută și căutată inclusiv prin sistemul RO-Alert, a provocat un val de emoție în întreaga țară. Cazul a ținut cu sufletul la gură mii de oameni care au urmărit apelurile lansate de familie și autorități, sperând că fata va fi găsită în viață. Din păcate, căutările s-au încheiat tragic, după ce aceasta a fost găsită fără viață în județul Ilfov, în urma unui accident feroviar.

Vestea decesului a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare. Mii de persoane și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndurerate. În același timp, cazul a stârnit și controverse, după ce în spațiul online au apărut comentarii considerate nepotrivite și lipsite de empatie, lucru care a provocat indignarea multor utilizatori, inclusiv a unor persoane publice.

Val de revoltă după moartea Anastasiei

Piron Iris Anastasia plecase de acasă în data de 24 iulie, iar familia a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ea. În încercarea de a o găsi cât mai repede, polițiștii au declanșat căutări ample și au transmis inclusiv un mesaj RO-Alert, prin care populația era rugată să ofere orice informație care ar fi putut contribui la localizarea tinerei.

Mobilizarea a fost una impresionantă. Oameni din întreaga țară au distribuit fotografia fetei și informațiile despre dispariția ei, în speranța că cineva o va recunoaște și va putea indica locul în care s-ar afla. Din păcate, după mai multe ore de căutări, speranțele s-au spulberat.

Trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit pe raza județului Ilfov, într-o zonă feroviară. Ulterior, în urma procedurilor medico-legale, autoritățile au confirmat oficial identitatea victimei, stabilind că este vorba despre tânăra căutată în ultimele zile.

În prezent, oamenii legii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia. Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii urmează să stabilească dacă este vorba despre un accident sau dacă există alte circumstanțe care au dus la decesul fetei. Până la finalizarea investigațiilor, autoritățile nu au anunțat o concluzie oficială privind cauza producerii tragediei.

Numeroși internauți și-au exprimat solidaritatea față de familia îndurerată, însă au existat și persoane care au făcut glume sau au lansat speculații referitoare la dispariția și moartea tinerei. Aceste reacții au fost aspru criticate de utilizatori, care au atras atenția că într-un moment atât de dureros este nevoie de respect și compasiune pentru cei care trec printr-o astfel de pierdere.

Printre cei care au condamnat atitudinea unor utilizatori din mediul online s-a numărat și artista Silvana Rîciu. Cântăreața și-a exprimat public regretul față de cele întâmplate și a criticat lipsa de empatie manifestată de unele persoane, subliniind că familia trece prin momente greu de imaginat și are nevoie de liniște, nu de comentarii răutăcioase sau presupuneri.

”Am fost tristă azi cand am aflat că a murit fata care a fost dată dispărută prin RO-Alert ieri. Avea 22 de ani si a fost găsită călcată de tren. Dispăruse din 24 iulie. M-au uimit câte mesaje urâte au scris unii români pe internet care „glumeau” pe seama disparitiei fetei. Doamne, câtă răutate! Eu mă gândeam ce o fi în sufletul bieților ei părinți. Doamne, e cumplit să îți moară copilul..

Nu se stie încă daca a fost un accident sau dacă fata si-a pus capăt zilelor. Apropiații au spus ca suferea de depresie”, a transmis Silvana Rîciu, pe Facebook.

VEZI ȘI: Noi detalii despre Piron Iris Anastasia. Ce spun cei care au cunoscut-o

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea filmului! Actorul de 43 de ani a fost găsit mort pe acoperișul locuinței sale
Știri
Doliu în lumea filmului! Actorul de 43 de ani a fost găsit mort pe acoperișul locuinței sale
Cât costă o noapte de cazare la Mănăstirea Putna. Experiența unei turiste care a vizitat aproape 60 de țări
Știri
Cât costă o noapte de cazare la Mănăstirea Putna. Experiența unei turiste care a vizitat aproape 60 de…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Imagini exclusive cu vasul de croazieră care a eșuat pe Dunăre, la Mehedinți. Dunărea, la cote periculos de joase
Gandul.ro
Imagini exclusive cu vasul de croazieră care a eșuat pe Dunăre, la Mehedinți....
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Ne-a produs Ucraina daune uriașe? Declarația lui Băsescu, disecată de un expert: „Problema e la autoritățile României”
Adevarul
Ne-a produs Ucraina daune uriașe? Declarația lui Băsescu, disecată de un expert: „Problema...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei copii. Nu e ușor”
Click.ro
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei...
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor.ro
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
go4it.ro
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Imagini exclusive cu vasul de croazieră care a eșuat pe Dunăre, la Mehedinți. Dunărea, la cote periculos de joase
Gandul.ro
Imagini exclusive cu vasul de croazieră care a eșuat pe Dunăre, la Mehedinți. Dunărea, la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului! Actorul de 43 de ani a fost găsit mort pe acoperișul locuinței sale
Doliu în lumea filmului! Actorul de 43 de ani a fost găsit mort pe acoperișul locuinței sale
Cum a ajuns o fostă nr. 1 WTA să își piardă averea de 36 de milioane de euro din cauza fostului ...
Cum a ajuns o fostă nr. 1 WTA să își piardă averea de 36 de milioane de euro din cauza fostului soț. „Am fost orbită de iubire”
Artistul din România și „managerul țepar”, la cuțite de la 1 milion de euro: ”Și Otilia ...
Artistul din România și „managerul țepar”, la cuțite de la 1 milion de euro: ”Și Otilia Bilionera a fost în aceeași situație!
Cât costă o noapte de cazare la Mănăstirea Putna. Experiența unei turiste care a vizitat aproape ...
Cât costă o noapte de cazare la Mănăstirea Putna. Experiența unei turiste care a vizitat aproape 60 de țări
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
BANC | Soția a lovit din nou mașina astăzi
BANC | Soția a lovit din nou mașina astăzi
Vezi toate știrile