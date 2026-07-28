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Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – miercuri, 29 iulie, de la ora 18.00

De: Redacția CANCAN 28/07/2026 | 17:30
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - miercuri, 29 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - miercuri, 29 iulie, de la ora 18.00
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Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – Crin Antonescu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

 

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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