Fiica Nikitei, la Academia de Poliție! Imagini în premieră cu fetițele vedetei

În România, numele Nikita a fost ani la rând sinonim cu momentele memorabile din lumea mondenă. Puțini și-ar fi imaginat însă că, departe de lumina reflectoarelor, viața Mihaelei Ispas avea să ia o cu totul altă direcție. Stabilită de ani buni în Spania, vedeta care ținea primele pagini ale ziarelor în anii 2000 și-a dedicat aproape tot timpul celor două fiice ale sale, pe care le-a crescut singură, după ce a obținut custodia exclusivă a acestora.

Astăzi, cea care odinioară era unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz, are toate motivele să fie mândră de fiicele ei. Iar transformarea este una impresionantă. Cele două fete au crescut, sunt preocupate de școală și de viitorul lor, iar rezultatele lor demonstrează că educația a fost întotdeauna prioritatea numărul unu pentru Nikita.

Cât de mari au crescut fiicele Nikitei

Departe de România și de eticheta care a urmărit-o ani întregi, Nikita și-a construit o viață liniștită în Spania. Acolo și-a crescut singură fiicele, asumându-și toate responsabilitățile unui părinte și încercând să le ofere stabilitate, educație și șansa unui viitor cât mai bun. Drumul nu a fost unul ușor. De-a lungul vieții a trecut prin numeroase încercări și momente dificile, însă fiecare sacrificiu a meritat atunci când își privește astăzi copiii.

Iar cea mai bună dovadă că eforturile ei au dat roade sunt chiar Cristina și Vanessa. Una se pregătește pentru o carieră în Poliție, cealaltă excelează la școală, iar amândouă demonstrează că au crescut într-un mediu în care educația, munca și responsabilitatea au fost puse pe primul loc.

Cristina, fiica cea mare, are acum 17 ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Adolescenta și-a stabilit deja un obiectiv clar! Își dorește să urmeze Academia de Poliție și să îmbrace uniforma de polițist. Este un vis pentru care muncește și se pregătește încă de pe acum, iar Nikita o susține necondiționat în alegerea făcută. Nici mezina familiei nu este mai prejos. Vanessa, elevă în clasa a VII-a, se remarcă prin rezultatele excelente la învățătură, având în catalog doar note de 9 și 10, iar Nikita ne-a arătat dovada! Performanțele ei sunt motiv de mândrie pentru Nikita și cu siguranță disciplina și seriozitatea au fost valori pe care a încercat să le insufle fetelor încă din primii ani.

Pentru Nikita, cea mai importantă victorie nu mai este de mult o apariție la televizor sau un titlu de primă pagină. Astăzi, cea mai mare realizare a ei sunt cele două fiice, care au crescut frumos, sunt ambițioase și își construiesc, pas cu pas, propriul drum în viață.

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