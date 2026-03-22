Cum arată astăzi și cu ce se ocupă Nikita, Alina Plugaru sau Andreea Spătaru. Vedetele care țineau România lipită de ecran și-au schimbat viața radical!

Erau peste tot: la TV, în presă, evenimente și, evident, în toate scandalurile posibile. Au făcut audiență, au stârnit controverse și au fost, pentru o perioadă, imposibil de ignorat. Astăzi, au dispărut din showbiz-ul și trăiesc vieți complet diferite.

A fost o vreme în care showbiz-ul românesc nu avea nevoie de algoritmi. Avea personaje. Și nu orice personaje, unele care făceau rating doar respirând în direct. Anii 2000 erau un mix de telenovele, asistente TV, pictoriale „incendiare” și scandaluri care începeau seara și se terminau în zorii zilei. Ele erau în centrul tuturor acestor povești. Făceau ravagii, rupeau audiențe și păreau imposibil de scos din peisaj.

Apoi, au dispărut din lumina reflectoarelor. Fie au ales liniștea, fie destinul le-a schimbat traiectoria, fie publicul s-a plictisit.

Reginele audiențelor au lăsat în urmă celebritatea

Magda Ciumac

Povestea Magda Ciumac pare scoasă dintr-o altă eră a televiziunii, una în care nimeni nu dormea și toată lumea știa ce se întâmplă „la OTV”. În plin fenomen OTV, Magda devenise personaj principal: scandalurile cu Tolea Ciumac se derulau seară de seară, iar telespectatorii stăteau cu ochii în televizor până la ivirea zorilor, ca la un serial fără final. Bonusul? Momentele în care dansa pe mese în direct, sub „regia” lui Dan Diaconescu, transformând fiecare apariție într-un mic spectacol greu de uitat.

Părea că nimic nu o poate scoate din joc, dar, la fel de brusc cum a apărut, Magda a dispărut din peisaj. A lăsat în urmă scandalurile, s-a despărțit de Tolea și și-a mutat viața în Italia, unde locuiește într-o casă mare și își vede liniștită de viața de zi cu zi alături de fiul ei. Și totuși, Magda nu s-a dezlipit complet de public: azi e activă pe TikTok, unde a strâns o comunitate mare care o urmărește în continuare.În prezent, Magda Ciumac este stabilită în Italia, unde și-a refăcut viața alături de partenerul ei.

Nikita

Nikita nu e doar „o fostă vedetă”, ci un fenomen pe care nu-l ștergi prea ușor din memoria colectivă, oricât ai încerca. În anii în care televiziunile trăiau din scandal și spectacol, Nikita era omul momentului: nelipsită din studiourile OTV și nu numai, cu replici devenite legendare, ieșiri complet imprevizibile și momente care țineau publicul lipit de ecran până dimineața. A încercat și muzica, moment în care a reușit să șocheze și mai tare, cu apariții și prestații care au lăsat publicul între râs și șoc total.

Apoi a dispărut din peisajul zilnic și s-a mutat în Spania, unde trăiește de ani buni, departe de camerele de filmat, cu o familie și o viață mult mai liniștită, cel puțin în teorie. Pentru că, în practică, Nikita rămâne Nikita: au circulat zvonuri că ar fi avut probleme cu legea, iar când a revenit din când în când în România, de fiecare dată, a reușit să creeze din nou diverse „scandaluri”. Omul momentului a mărturisit că vrea să se implice în proiecte artistice, cum ar fi filme. Poate că urmează să o vedem pe marile ecrane.

Sânziana Buruiană

Sânziana Buruiană a fost una dintre cele mai populare asistente TV din perioada în care mondenul era în plină explozie, nelipsită din emisiuni, apariții și evenimente unde se strângea toată „lumea bună”. Numele ei era constant în presă, iar prezența ei garanta audiență maximă. Apoi, lucrurile s-au schimbat radical: după căsătorie și apariția copiilor, a ieșit aproape complet din viața mondenă și a ales să se concentreze pe familie, lăsând în urmă stilul de viațăt care o consacrase.

În prezent, Sânziana a ales să fie mamă full-time. Fosta asistentă TV se ocupă activ de viața artistică a fiicelor sale și acționează ca un fel de manager pentru ele. Blondina este în continuare activă pe social media și mai participă la evenimente mondene. Sânziana nu a renunțat definitiv nici la televiziune și își mai face uneori apariția la diferite emisiuni.

A mai acceptat ocazional câteva proiecte, dar fără să mai caute expunerea de altădată. Cu toate astea, nu a dispărut complet din atenția publicului, a revenit în prim plan dintr-un motiv neașteptat: fosta asistentă tv a alăptat timp de 9 ani, consecutiv, cele două fetițe fiind născute la interval de 4 ani. Și deși sună bizar, iar acest fapt a creat multe discuții și critici, alegerea vedetei este una încurajată de specialiștii în alăptare.

Alina Plugaru

Alina Plugaru a devenit cunoscută în România pentru rolurile din filme pentru adulți. A trecut rapid și în zona TV, inclusiv prin proiectul Sunt celebru scoate-ma de aici, unde a arătat că e mai mult decât eticheta care o urmărea. Și totuși, fix când părea că poate profita de expunerea asta și să rămână în joc, Alina a făcut ceva total neașteptat: a dispărut complet.

Azi spune simplu că nu o mai interesează deloc lumina reflectoarelor și că preferă o viață liniștită „prin munți”, departe de tot ce înseamnă showbiz. Își câștigă banii din propriul salon de masaj, călătorește mult și refuză constant orice propunere de a reveni la TV.

Simona Sensual

Simona Sensual era, în anii 2000 nelipsită din tabloide și una dintre cele mai „vânate” prezențe de pe TV. Făcea audiență doar intrând în cadru. Apoi, a dispărut treptat și și-a schimbat complet viața.

Astăzi, Simona Sensual, sau, mai corect spus, Oana Ștefania Suhoi, nu mai are aproape nicio legătură cu imaginea care a consacrat-o: a renunțat la look-ul de „bombă sexy”, a devenit brunetă, evită operațiile estetice și s-a orientat spre o zonă total diferită, de la nutriție și fitness până la spiritualitate, scriind chiar o carte de religie-psihologie și lansând propriul parfum.

Vedete care au ales liniștea

Andreea Spătaru

În anii 2000, Andreea Spătaru era nelipsită de pe micile ecrane, prima asistentă de la Neata cu Razvan si Dani și una dintre cele mai dorite apariții din presa mondenă, cu pictoriale incendiare în Playboy Romania care au transformat-o rapid într-un sex-symbol. Însă în 2008, vedeta a devenit victima violenței domestice, după ce a fost agresată de fostul iubit, într-un scandal care a explodat în presă și a șocat publicul.

La scurt timp după acel episod, Andreea a dispărut din televiziune și și-a refăcut viața din temelii, departe de camerele de filmat. A început o relație cu omul de afaceri Sorin Marica, iar mai târziu a revenit în atenția publicului cu un gest care a stârnit din nou controverse: un pictorial Playboy realizat chiar în timpul sarcinii. De atunci însă, frumoasa blondă a dispărut din showbiz — astăzi este mamă a doi copii și trăiește complet departe de viața mondenă.

Dan Bordeianu

La începutul anilor 2000, Dan Bordeianu făcea ravagii în telenovele precum Numai iubirea și Lacrimi de iubire, iar relația cu Adela Popescu îl ținea constant în atenția publicului. Î vedeai zilnic la TV și toată lumea vorbea despre el.

Doar că, la un moment dat, a dispărut aproape complet din peisaj, iar motivul nu a fost lipsa ofertelor, ci o alegere personală. Acesta a declarat, în urmă cu câțiva ani, că s-a săturat de ritmul din televiziune și a spus „stop” proiectelor care nu îl mai reprezentau, alegând o viață total diferită. S-a mutat la țară, în Brănești, unde și-a construit un univers liniștit, departe de agitația din Capitală, și a început chiar să facă mobilier din lemn, pasiune care îi aduce și venituri. Nu a renunțat complet la actorie, mai joacă în teatru și în filme (a apărut inclusiv în „Libertate”, în 2023), dar nu mai este interesat de lumea mondenă. În plus, recent s-a aflat că este divorțat de câțiva ani, detaliu pe care l-a ținut complet departe de presă, semn că discreția a devenit regula în viața lui.

Dan Bordeianu a lansat un podcast alături de sora lui, unde discută despre viață sau experiențe personale.

Nicola

În anii 2000, era una dintre cele mai aplaudate voci din România, cu hituri pe bandă rulantă și cu o imagine impecabilă, mai ales după momentul Eurovision Song Contest 2003, când toată lumea vorbea despre ea. Doar că, odată cu trecerea anilor, Nicola a început să se retragă din ce în ce mai mult din lumina reflectoarelor.

Cel mai recent moment în care artista s-a expus mai puternic a fost participarea la Eurovision Romania 2019, după care a devenit tot mai discretă. Nu a renunțat la muzică, încă mai cântă și e activă online, unele emisiuni și chiar și evenimente, dar aparițiile în presă sunt rare. În schimb, viața personală a trecut pe primul loc: este mamă a trei copii și, recent, a devenit bunică pentru a patra oară, rol pe care îl trăiește departe de ochii publicului. După divorțul de compozitorul Mihai Alexandru, artista a ales să nu își mai expună deloc viața amoroasă și să păstreze totul cât mai discret.

Cătălina Toma

Cătălina Toma nu a fost niciodată genul „cuminte” din industria muzicală, și poate tocmai de asta a rămas în memoria celor care au prins anii ei de glorie. Într-o perioadă în care România încă descoperea pop-ul și dance-ul, ea venea cu R&B, atitudine și o imagine diferită, motiv pentru care a fost rapid etichetată drept „Prințesa R&B”. A bifat și un moment care, la vremea respectivă, a făcut valuri: pictorialul din Playboy Romania, unul dintre primele de acest gen de la noi, care i-a consolidat imaginea de artistă nonconformistă.

Și, fix când părea că își consolidează locul în industrie, a făcut o mutare neașteptată: a plecat din România și a ales să o ia de la zero în Statele Unite. Acolo, realitatea a fost mult mai puțin „glam” decât părea din afară, a vorbit deschis despre presiuni, compromisuri și o industrie dură, în care trebuie să te ții tare ca să nu fii „înghițit”. Nu a renunțat însă la muzică și a continuat să lanseze piese și să colaboreze cu producători internaționali, dar departe de radarul publicului român.

Astăzi, Cătălina este implicată în zona de beauty și estetică, lucrând în acest domeniu și ocupându-se și de întreținerea corporală. Este activă pe rețelele sociale, unde își promovează serviciile și stilul de viață.

Anca Badiu

Un nume care a dispărut aproape complet din peisaj este cel al Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class, una dintre cele mai iubite formații ale anilor 2000. În perioada de glorie, Anca era nelipsită din topuri și emisiuni TV, cu un succes care părea imposibil de oprit. După destrămarea trupei în 2006, a încercat să își continue drumul solo, însă viața avea să îi schimbe complet direcția. În 2015, moartea fratelui său, găsit fără viață în Spania în urma unui infarct, a aruncat-o într-o depresie severă, despre care a vorbit deschis abia ani mai târziu. A recunoscut că s-a confruntat cu anxietate puternică și chiar cu gânduri negre, ajungând în punctul în care a vrut să recurgă la gesturi extreme.

Din acel moment, a ales să se retragă total din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe propria vindecare. În paralel, s-a luptat și cu probleme medicale, fiind tratată aproape un deceniu pentru un diagnostic greșit, înainte de a descoperi că suferă de alte afecțiuni digestive. Izolarea, fluctuațiile de greutate și lupta interioară au ținut-o departe de scenă, iar astăzi duce o viață discretă, departe de showbiz, continuând terapia și alegând liniștea în locul celebrității care, cândva, părea să o definească.

Astăzi, Anca s-a apropiat de zona de dezvoltare personală și spiritualitate.

Cristina Rus

La începutul anilor 2000, alături de Andreea Bănică, făcea ravagii în trupa Blondy, cu hituri, concerte și o imagine care prindea instant la public. Doar că, fix când lucrurile mergeau cel mai bine, Cristina a ales să iasă din schemă, o decizie care a surprins pe toată lumea și care, potrivit declarațiilor de atunci, a lăsat și urme în relația cu Andreea, care spunea că plecarea i-a „frânt inima”. După destrămarea trupei, în timp ce colega ei a rămas constant în topuri, Cristina Rus a făcut exact opusul: s-a retras treptat din lumina reflectoarelor și a dispărut aproape complet din peisaj.

S-a căsătorit cu omul de afaceri Dragoș Bîlteanu, a devenit mamă a trei copii și și-a mutat focusul pe viața de familie și pe zona de business, departe de scenă și de showbiz. Aparițiile ei sunt extrem de rare, dar de fiecare dată când reapare, la vreun eveniment sau ocazional în public, atrage instant atenția, semn că „factorul Blondy” nu a dispărut complet.

Totuși, blondina se ocupă de afaceri alături de soțul ei, alegând o viață liniștită și trăind ca o businesswoman.

