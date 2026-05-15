Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Un cuplu celebru de la Hollywood s-a despărțit după 17 ani de relație. „Am făcut tot ce am putut”

Un cuplu celebru de la Hollywood s-a despărțit după 17 ani de relație. „Am făcut tot ce am putut”

De: Daniel Matei 15/05/2026 | 16:39
Un cuplu celebru de la Hollywood s-a despărțit după 17 ani de relație. „Am făcut tot ce am putut”
Sursa foto: Profimedia/CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Actorul Jason Biggs și soția sa, scriitoarea și actrița Jenny Mollen, s-au despărțit după aproape 17 ani de relație.

Cei doi au confirmat separarea într-o declarație oferită publicației PEOPLE, precizând că decizia a fost luată după o perioadă lungă de reflecție.

„Am făcut tot ce am putut pentru ca relația noastră să funcționeze”, au transmis cei doi într-un mesaj comun.

Jason Biggs și Jenny Mollen s-au cunoscut în 2007 pe platourile filmului „My Best Friend’s Girl” și s-au căsătorit un an mai târziu. De-a lungul timpului, au fost considerați unul dintre cele mai nonconformiste și sincere cupluri de la Hollywood, vorbind deschis despre problemele din căsnicie, parenting și dependențe.

Sursa foto: Profimedia

Cei doi au o relație bună în ciuda despărțirii

Un reprezentant al cuplului a confirmat pentru PEOPLE, joi, 14 mai, că Jason Biggs, în vârstă de 48 de ani, și Jenny Mollen, de 46 de ani, s-au despărțit, însă au rămas în relații foarte bune și sunt concentrați pe creșterea împreună a celor doi fii ai lor, Lazlo, de 8 ani, și Sid, de 12 ani.

O sursă apropiată celor doi a declarat că Mollen și Biggs „se descurcă foarte bine” și că au petrecut împreună, ca familie, ziua de naștere a actorului, care a împlinit 48 de ani marți, 12 mai.

„Sunt în continuare foarte apropiați. Nu am nicio îndoială că vor rămâne în relații excelente”, a declarat sursa.

În ultimii ani, actorul cunoscut pentru rolul din seria „American Pie” a vorbit public despre lupta sa cu dependența de alcool și substanțe interzise, mărturisind că soția sa l-a sprijinit în cele mai dificile momente.

La rândul ei, Jenny Mollen a devenit cunoscută pentru stilul direct și sincer cu care a abordat în cărțile și postările sale teme legate de căsnicie și maternitate. Despărțirea lor a surprins mulți fani, mai ales pentru că cei doi păreau în continuare foarte apropiați în aparițiile publice și pe rețelele sociale. Pentru moment, nici Jason Biggs, nici Jenny Mollen nu au oferit detalii suplimentare despre motivele separării.

CITEȘTE ȘI:

Britney Spears a făcut scandal într-un restaurant din Los Angeles! Ce i-a făcut unui client, după ce a „lătrat” la ospătari

Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert în pauză, ca la Super Bowl. Ce vedete vor cânta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a întâmplat. „Devenise deranjantă”
Showbiz internațional
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a întâmplat. „Devenise…
Kate Middleton a surprins pe toată lumea în Italia. Prințesa a ținut un triton în palmă și a cucerit copiii
Showbiz internațional
Kate Middleton a surprins pe toată lumea în Italia. Prințesa a ținut un triton în palmă și a…
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de...
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete
Gandul.ro
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie surpriză în clasament
Adevarul
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie...
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Click.ro
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete
Gandul.ro
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență....
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru 5 turiști, printre care o vedetă TV și fiica ei. Și-au pierdut viața în ...
Sfârșit tragic pentru 5 turiști, printre care o vedetă TV și fiica ei. Și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele declarații: ”Doi oameni care au ajuns să ...
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele declarații: ”Doi oameni care au ajuns să se piardă unul de celălalt”
Test de personalitate | Ce vezi prima dată? Răspunsul îți va reliefa cea mai ascunsă ambiție
Test de personalitate | Ce vezi prima dată? Răspunsul îți va reliefa cea mai ascunsă ambiție
El este Valentin Graur, polițistul de la IPJ Galați care a fost găsit mort în pădure. Avea doar ...
El este Valentin Graur, polițistul de la IPJ Galați care a fost găsit mort în pădure. Avea doar 40 de ani
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a ...
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a întâmplat. „Devenise deranjantă”
Vezi toate știrile