Un cuplu celebru de la Hollywood s-a despărțit după 17 ani de relație. „Am făcut tot ce am putut”

Actorul Jason Biggs și soția sa, scriitoarea și actrița Jenny Mollen, s-au despărțit după aproape 17 ani de relație.

Cei doi au confirmat separarea într-o declarație oferită publicației PEOPLE, precizând că decizia a fost luată după o perioadă lungă de reflecție.

„Am făcut tot ce am putut pentru ca relația noastră să funcționeze”, au transmis cei doi într-un mesaj comun.

Jason Biggs și Jenny Mollen s-au cunoscut în 2007 pe platourile filmului „My Best Friend’s Girl” și s-au căsătorit un an mai târziu. De-a lungul timpului, au fost considerați unul dintre cele mai nonconformiste și sincere cupluri de la Hollywood, vorbind deschis despre problemele din căsnicie, parenting și dependențe.

Cei doi au o relație bună în ciuda despărțirii

Un reprezentant al cuplului a confirmat pentru PEOPLE, joi, 14 mai, că Jason Biggs, în vârstă de 48 de ani, și Jenny Mollen, de 46 de ani, s-au despărțit, însă au rămas în relații foarte bune și sunt concentrați pe creșterea împreună a celor doi fii ai lor, Lazlo, de 8 ani, și Sid, de 12 ani.

O sursă apropiată celor doi a declarat că Mollen și Biggs „se descurcă foarte bine” și că au petrecut împreună, ca familie, ziua de naștere a actorului, care a împlinit 48 de ani marți, 12 mai.

„Sunt în continuare foarte apropiați. Nu am nicio îndoială că vor rămâne în relații excelente”, a declarat sursa.

În ultimii ani, actorul cunoscut pentru rolul din seria „American Pie” a vorbit public despre lupta sa cu dependența de alcool și substanțe interzise, mărturisind că soția sa l-a sprijinit în cele mai dificile momente.

La rândul ei, Jenny Mollen a devenit cunoscută pentru stilul direct și sincer cu care a abordat în cărțile și postările sale teme legate de căsnicie și maternitate. Despărțirea lor a surprins mulți fani, mai ales pentru că cei doi păreau în continuare foarte apropiați în aparițiile publice și pe rețelele sociale. Pentru moment, nici Jason Biggs, nici Jenny Mollen nu au oferit detalii suplimentare despre motivele separării.

