Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a întâmplat. „Devenise deranjantă”

Noi detalii au apărut după incidentul recent în care a fost implicată Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles.

De această dată, un client aflat în local a povestit pentru Page Six cum s-ar fi comportat artista în timpul cinei și de ce atmosfera ar fi devenit tensionată.

Potrivit martorului, pe numele său Jeff Sneider, Britney Spears ar fi avut mai multe izbucniri zgomotoase pe parcursul serii și ar fi atras rapid atenția tuturor celor aflați în restaurant.

„Toată lumea se uita spre masa ei”, a declarat persoana respectivă pentru publicația americană.

Sursa susține că artista vorbea foarte tare, gesticula constant și își schimba brusc starea de spirit. La un moment dat, Britney ar fi început să râdă și să strige fără un motiv clar, lucru care i-ar fi surprins pe ceilalți clienți.

„Femeia s-a așezat la masă și a început să scoată tot felul de sunete asemănătoare lătratului și să aibă mai multe izbucniri. Abia când și-a dat jos ochelarii de soare ne-am dat seama: «Oh, nu… este Britney Spears!»”, a povestit bărbatul.

Martorul mai spune că oamenii din jur păreau vizibil incomodați, iar atmosfera din local s-ar fi schimbat rapid din cauza comportamentului cântăreței. Potrivit presei, Britney Spears era însoțită de mai multe persoane apropiate, care ar fi încercat să o calmeze pe parcursul serii.

Bărbatul, care lucrează ca reporter de entertainment de 20 de ani, a susținut că Britney Spears „se ridica și se așeza constant și se plimba prin restaurant”. El a mai afirmat că, la un moment dat, în timp ce era în picioare, artista ar fi „uitat să lase tacâmurile jos” și ținea un cuțit în mână.

„Nu m-am simțit amenințat sau ceva de genul acesta. Dar când a plecat în cele din urmă, m-am întors spre ceilalți și am spus: «La naiba, asta a fost nebunie curată!»”, povestește el.

Martorul a susținut că o femeie aflată în aceeași zonă a restaurantului s-ar fi simțit amenințată și ar fi spus despre Spears: „Avea un cuțit și a venit spre mine. Am crezut că o să mă înjunghie”.

Deși Sneider nu crede că artista ar fi avut intenții violente, acesta a spus că ea a fost „cu siguranță deranjantă pentru cei care stăteau lângă ea la cină”.

Britney Spears a făcut scandal într-un restaurant

Britney Spears ar fi provocat un nou moment tensionat, de data aceasta într-un restaurant din Los Angeles, la scurt timp după ce a ieșit dintr-un centru de recuperare.

Surse au declarat că artista pop „ridica tonul, țipa și chiar imita lătratul unui câine” în timpul incidentului petrecut la Blue Dog Tavern din Sherman Oaks, scenă descrisă de martori drept „haotică” și „destul de tristă”.

Un client al restaurantului a susținut că Spears, în vârstă de 44 de ani, a trecut pe lângă masa sa ținând un cuțit în mână, lucru care a stârnit temeri că ar putea răni accidental pe cineva. Incidentul vine la doar câteva săptămâni după ce artista a ieșit dintr-un centru de recuperare în care s-a internat voluntar, după arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului, în luna martie. Recent, Britney a descris această perioadă drept „o călătorie spirituală” și „o binecuvântare deghizată”.

