Mihai Bendeac, atac la Gigi Becali după inaugurarea bisericii de milioane de euro. Ce l-a deranjat pe actor

Imediat după ce latifundiarul din Pipera, Gigi Becali (67 de ani), a organizat cu mare fast slujba de sfințire a noului său lăcaș de cult în care susține că a pompat o avere uriașă, reacțiile nu au întârziat să apară. Cea mai dură și acidă replică a venit, fără doar și poate, din partea celebrului actor Mihai Bendeac (43 de ani)

Acesta a taxat dur atitudinea și aroganța patronului FCSB, acuzându-l voalat că a ridicat construcția doar pentru propria imagine și faimă.

Bendeac l-a criticat aspru pe Gigi Becali

Bendeac nu s-a putut abține și a spus că latifundiarul din Pipera este total în lumea lui. El l-a criticat aspru pe Becali după ce acesta a comparat biserica făcută de el cu Sagrada Familia din Barcelona.

„Apropo de celebra replică din «Băieți de oraș», una e să gândești, alta e să te gândești, mi-a mai venit una de actualitate. Una e să construiești o biserică, alta e să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că intri acolo ca în Casa Domnului. Dar când îți construiești o biserică, intri acolo ca la mă-ta pe tarla și spui că «Sagrada Familia» e un c…t. (n.r. – he, he, râde și îl imită pe Gigi Becali) Mi-am făcut biserică. Frumoasă biserică, asta. Bă, vrei să-ți spun ceva? Dacă vine Dumnezeu la biserică în Pipera, sunteți pe altă realitate, e frumos, tată”, a spus Bendeac.

În timpul ceremoniei religioase, patronul FCSB a ținut o adevărată predică apocaliptică în fața celor prezenți, luând la țintă platformele online și tinerii care își pierd timpul pe internet.

„Se vor separa apele, oile de capre, adică ăia care fac nebunii pe TikTok şi Facebook se duc în stânga, ceilalţi vor fi încălziţi spre dreapta şi vor primi harul. Se vor separa şi vor fi salvaţi, iar ăia din stânga cu dracii în iad, care eşti cu TikTok-ul. Crezi că ăla cu TikTok şi Facebook vreodată ajunge la Hristos? Niciodată, nu are cum”, a spus Becali.

„Ce, se compară cu Sagrada Familia?”

Dincolo de blestemele aruncate asupra internauților, latifundiarul a șocat pe toată lumea când a început să compare proiectul său din Pipera, aflat momentan la doar 20% din forma finală, cu una dintre cele mai vizitate și spectaculoase basilici ale planetei. Convins că stabilimentul său va deveni „farul ortodoxiei”, Becali a minimalizat geniul celebrului arhitect Antoni Gaudi.

„Aici vine cine vrea. La baza FCSB se face Liturghia zilnic şi se pomenesc. Eu de aia am zis că vreau jucători ortodocşi, ca să fie pomeniţi. La biserică nu eşti obligat la Hristos, ci doar dacă vrei sa mergi. O să vedeţi, că nu ştiu dacă eu mai prind. Acum e la 20%, că e pietricică cu pietricică, mozaic cu mozaic. Va fi cea mai frumoasă din lume. Ce, se compară cu Sagrada Familia? Aia ce… nişte pietre. Gaudi a băgat nişte pietre, cutare, ce să… pietre, mă? Uite aici pe Maica Domnului cu Hristos. Asta va fi cea mai frumoasă din lume, că mai mari vor fi. Aici va fi cerul pe pământ. Investiţia cu totul sare de 20 de milioane, cu tot cu teren”, a mai spus patronul FCSB.

Milionarul a mai declarat că, deși costurile au depășit deja pragul halucinant de 20 de milioane de euro, scopul lui final este unul pur spiritual, considerând că fericirea adevărată se găsește doar în credință.

„Aici va fi farul ortodoxiei. Cea mai mare dorinţă este să fii cu Hristos, adică să fii viu. Dacă nu facem asta duminica la biserică, vom fi morţi. Dacă vom fi cu Hristos, când murim vom învia. Bucuriile din Hristos nu le înţeleg oamenii”, a spus acesta.

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