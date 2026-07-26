Pleci în Grecia vara asta? Ai nevoie de cash sau card? Iată tot ce trebuie să știi

Dacă mergi în Grecia vara asta, este bine să știi dinainte dacă ai nevoie de bani cash sau card. Deși plata cu cardul este acceptată în majoritatea locurilor, există situații în care numerarul rămâne cea mai bună opțiune. Iată tot ce trebuie să știi despre cum se plătește în Grecia și alte sfaturi utile pentru vacanța ta.

Cum plătești în Grecia? Cash sau card?

În Grecia, plata este simplă în cele mai multe situații, însă este bine să cunoști câteva lucruri înainte de a pleca în vacanță. De exemplu, nu este exclus ca, după ce ai luat masa la o tavernă, să afli că se poate plăti doar în numerar.

Moneda oficială este euro (€), iar plata cu cardul este acceptată în orașe, pe insule și în majoritatea localităților turistice. Cele mai sigure variante sunt cardurile Visa și Mastercard.

Cu toate acestea, este recomandat să ai întotdeauna și bani cash la tine, mai ales dacă ajungi în sate, la brutării mici, chioșcuri sau taverne de pe plajă, unde conexiunea la internet sau terminalele de plată pot să nu funcționeze.

Bancomatele sunt ușor de găsit, însă nu toate oferă aceleași condiții. Este indicat să folosești ATM-urile băncilor grecești, precum Alpha Bank, Piraeus Bank sau National Bank of Greece, deoarece au, în general, comisioane mai mici și cursuri de schimb mai avantajoase.

Este bine să eviți bancomatele Euronet și alte ATM-uri independente, deoarece percep, de regulă, comisioane ridicate și folosesc cursuri de schimb dezavantajoase.

Plata contactless este foarte răspândită în Grecia. În majoritatea magazinelor poți plăti prin apropierea cardului de terminal, iar în orașele mari sunt acceptate și plățile prin Apple Pay sau Google Pay. Totuși, în localitățile mici sau în zonele montane nu presupune că toate magazinele dispun de aceste metode de plată.

Folosește cardul pentru majoritatea cheltuielilor în Grecia, dar este recomandat să ai la tine între 100 și 200 de euro în numerar pentru fiecare cuplu. Cardurile Visa și Mastercard, precum și plățile prin Apple Pay și Google Pay, sunt acceptate pe scară largă în Atena, în marile stațiuni și pe insulele turistice. Totuși, numerarul rămâne util pentru bacșișuri, autobuzele locale, cumpărăturile de valoare mică, plajele izolate, afacerile din sate și situațiile în care terminalele de plată nu funcționează din cauza lipsei conexiunii la internet.

Nu este recomandat să pleci în vacanță cu întregul buget în numerar. Mai bine retragi bani de la un bancomat din Grecia, atunci când ai nevoie, de preferat de la o bancă importantă din țară. Atât la ATM-uri, cât și la terminalele de plată, alege întotdeauna să plătești în euro și nu în dolari, lire sterline, dolari canadieni, dolari australieni sau în moneda țării tale.

Păstrează numerar pentru:

bacșișuri pentru personalul hotelurilor, șoferi, ghizi și echipajele ambarcațiunilor;

biletele pentru autobuzele de pe insule sau cele vândute direct în mijlocul de transport;

cumpărături din chioșcuri, brutării, cafenele și piețe;

beach barurile și cantinele sezoniere aflate pe plaje izolate;

tavernele din sate, unde semnalul de internet poate fi slab;

bărcile locale de mici dimensiuni și taxiurile pe apă;

parcări, dulapuri de depozitare, toalete publice și alte cheltuieli mărunte;

un taxi sau un magazin al cărui terminal de plată nu funcționează temporar.

Scopul nu este să plătești totul în numerar, ci să ai suficienți bani la tine pentru situațiile în care plata electronică nu este posibilă.

Bacșișul în Grecia

În Grecia, bacșișul nu este obligatoriu, dar este apreciat. La restaurante este obișnuit să rotunjești nota de plată sau să lași un bacșiș de aproximativ 5-10% dacă ai fost mulțumit de servicii.

Pentru o cafea sau o gustare rapidă nu există obligația de a lăsa bacșiș.

În cazul taxiurilor, este suficient să rotunjești suma de plată, iar personalul hotelurilor și ghizii turistici apreciază un mic bacșiș atunci când oferă servicii deosebite.

Dacă plătești cu un card emis într-o altă țară, alege întotdeauna să achiți în euro și nu în moneda țării tale. Conversia valutară oferită direct la terminal (Dynamic Currency Conversion) pare convenabilă, însă, de cele mai multe ori, implică un curs de schimb mai puțin avantajos.

Cele mai întâlnite țepe din Grecia

Grecia este o destinație sigură pentru turiști, însă în zonele foarte vizitate există câteva înșelătorii de care este bine să fii conștient.

Taximetre care nu sunt folosite sau taxe suplimentare

Acest lucru nu se întâmplă peste tot, însă poate apărea în Atena sau în apropierea porturilor de unde pleacă feriboturile.

Cere întotdeauna șoferului să pornească aparatul de taxat. Unii taximetriști pot încerca să adauge taxe nejustificate pentru bagaje, drumuri cu taxă sau tarife de noapte.

Dacă ai dubii, poți folosi aplicația Free Now, care afișează traseul și costul estimativ al cursei.

Produse adăugate pe nota de plată

În unele restaurante este posibil să primești pâine, sosuri sau apă îmbuteliată fără să le fi comandat.

Aceste produse apar ulterior pe bonul fiscal. Practica este legală, însă nu este întotdeauna explicată clienților. Dacă nu dorești aceste produse, le poți refuza politicos înainte de a le consuma.

Suveniruri la prețuri exagerate

În zone turistice precum cartierul Plaka din Atena sau în apropierea porturilor de pe insule, unele suveniruri sunt vândute la prețuri mult mai mari decât valorează.

Bureții naturali, uleiul de măsline sau obiectele prezentate drept lucrate manual pot avea prețuri exagerate sau pot fi produse de serie. Compară ofertele înainte de a cumpăra.

Comisioane mari la bancomate

Folosește ATM-urile băncilor grecești, precum Alpha Bank, Piraeus Bank și National Bank of Greece.

Evită bancomatele Euronet și alte ATM-uri independente, deoarece percep comisioane ridicate și aplică un curs de schimb nefavorabil.

Persoane care încearcă să îți distragă atenția

În zonele foarte aglomerate poți întâlni persoane care solicită donații, te invită să completezi chestionare sau încearcă să îți ofere brățări „cadou”.

În unele cazuri, scopul este să îți distragă atenția pentru ca un complice să încerce să îți fure portofelul sau alte bunuri. Ține geanta închisă și evită astfel de interacțiuni.

Tururile cu tuk-tuk în Atena

În Atena există și tuk-tuk-uri turistice, folosite pentru plimbări prin oraș.

Experiența poate fi plăcută, însă nu este ieftină. Stabilește prețul înainte de plecare și nu te aștepta ca șoferul să ofere explicații detaliate despre obiectivele turistice, ca un ghid autorizat.

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