Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii – Reuniuni. Emisiunea surpriză a fost lider de audiență

Cu doar câteva săptămâni înainte de debutul sezonului 10 Insula iubirii, Antena 1 îi ține pe telespectatori aproape de micile ecrane cu o ediție specială Insula iubirii – Reuniuni. Timp de două zile, emisiunea surpriză au fost lider de audiență.

Sezonul aniversar cu număru 10 al emisiunii Insula iubirii a fost programat să aibă debutul pe micile ecrane la jumătatea lunii iulie, la fel ca în fiecare an. Doar că, surpriză: producătorii Antena 1 au amânat emisiunea, iar în locul ei au lansat un nou format: Insula iubirii – Reuniuni.

Emisiunea a adus în prim-plan cei mai iubiți, comentați și controversați foști concurenți, cupluri și ispite din sezoanele anterioare, iar primele două ediții au fost un real succes pentru șefii de la Antena 1. Joi și vineri (23 și 24 iulie) au fost zile de foc, reuniunile surpriză ale Insulei fiind lider de audiență.

„Prima seară a edițiilor speciale, Insula iubirii – Reuniuni, lider de audiență. Vă mulțumim că ne-ați fost aproape și am trăit împreună emoția revederii și bucuria descoperirii poveștilor. Ne vedem și joia viitoare, de la 20:30, la Antena 1 și pe Antena PLAY”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook@Insula iubirii.

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Prin urmare, sezonul 10 Insula iubirii va avea premiera pe 4 septembrie. Până atunci, fanii emisiunii se vor delecta cu cele mai savuroase revederi din cadrul formatului special, dar și cele mai tensionate confruntări dintre fostele cupluri și ispitele care le-au marcat destinele în Thailanda.

„Din septembrie… începe Mondialul show-urilor! Cele mai așteptate sezoane, cele mai spectaculoase aventuri și cele mai mari emoții vin la Antena! Mult așteptatul sezon 10 Insula Iubirii captivează, Asia Express pregătește o aventură cât China, Chefi la cuțite aduce cei mai iubiți Chefi, Destine cu parfum de lavandă și Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN surprind cu cele mai emoționante sezoane, iar meciurile României lui Hagi sunt gata să țină telespectatorii în fața televizoarelor”, au transmis reprezentanții postului.

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