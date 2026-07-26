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Doi marinari sunt dispăruți după un atac cu drone. Căutările au loc și la Sulina

De: Andreea Stăncescu 26/07/2026 | 16:49
Doi marinari sunt dispăruți după un atac cu drone. Căutările au loc și la Sulina
Doi marinari sunt căutați / Sursa foto: Pexels
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Operațiunile de căutare continuă în zona Deltei Dunării, după ce doi marinari au dispărut în urma unui atac cu drone asupra unei nave comerciale aflate în portul ucrainean Odesa. Autoritățile române au fost implicate în misiunea de salvare, în timp ce incidentul are loc pe fondul unor noi încălcări ale spațiului aerian al României.

Cei doi membri ai echipajului dați dispăruți sunt cetățeni indieni și se aflau la bordul navei MV GN Ragnar în momentul atacului produs sâmbătă, 25 iulie. Potrivit informațiilor disponibile, la bord se aflau în total patru marinari din India. Doi au fost găsiți în siguranță, însă ceilalți doi nu au mai fost de găsit după incident, existând suspiciunea că s-ar fi aruncat în apă pentru a se salva.

Dispariție în urma atacului cu drone

În urma solicitării primite din partea Centrului de Coordonare a Operațiunilor de Salvare pe Mare, nava SAR APOLLO a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost trimisă în apropierea Sulinei pentru a participa la căutări. Misiunea se desfășoară atât în apele din apropierea Deltei Dunării, cât și în colaborare cu autoritățile implicate în gestionarea situației.

Ambasada Indiei în Ucraina a transmis că urmărește permanent evoluția cazului și colaborează cu instituțiile competente pentru obținerea de informații despre cei doi marinari dispăruți.

„Ambasada Indiei în Ucraina monitorizează îndeaproape situația în urma incidentului în care a fost implicată nava MV AGN Ragnar, lovită în portul Odesa la data de 25 iulie. La bordul navei se aflau patru cetățeni indieni. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Ambasada se află în contact permanent cu autoritățile competente”, se arată în comunicatul transmis de Ambasada Indiei în Ucraina.

În același timp, situația de securitate din regiune rămâne tensionată. Duminică, 26 iulie, președintele Nicușor Dan a anunțat că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc, în zona Sulina-Chilia, a fost interceptată și doborâtă de forțele române. A fost al treilea astfel de incident înregistrat în doar trei zile, după alte două drone neutralizate vineri și sâmbătă, în județele Buzău și Tulcea, în urma intervenției sistemelor de apărare ale României.

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