Ambasadorul Rusiei în România, chemat la MAE. A treia dronă doborâtă în România

Duminică, 26 iulie, o a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul țării noastre. Din acest motiv, Oana Țoiu, Ministrul de Externe, face apel la Ambasadorul Rusiei în România. Anunțul a fost publicat de aceasta în mediul online.

Forțele Aeriene Române au doborât, duminică, a treia dronă care a intrat fără permisiune pe teritoriul țării. Oficialii vor să ia măsuri în acest sens, așadar Oana Țoiu recurge la un protest diplomatic. Ea a solicitat în mediul online ca ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev să fie chemat la ministrul Afacerilor Externe.

Ambasadorul Rusiei în România, chemat la MAE

Conflictul dintre Rusia și Ucraina are efecte serioase în România. De vineri, 24 iulie, și până duminică, 26 iulie, Forțele Aeriene Române au doborât nici mai mult, nici mai puțin de trei drone. Oficialii țării vor să ia măsuri importante, astfel că Oana Țoiu a scris o solicitare pe rețelele de socializare. Aceasta a scris pe platforma X că îl cheamă pe ambasadorul Rusiei în România la MAE.

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Îi felicit pe piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, aceștia contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români. Conform anchetei efectuate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, a scris Oana Țoiu, pe platforma X.

În plus, ea a precizat că protestul diplomatic se va baza pe anchetele care urmează să aibă loc în următoarea perioadă. De asemenea, Oana Țoiu a menționat că o astfel de încălcare a spațiului aerian al României nu este acceptabil.

Anchetele privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în curs de desfășurare. Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe aceste anchete. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al României, a mai adăugat ea.

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