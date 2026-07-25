Cum s-a simțit drona doborâtă la Buzău. Ce spun locuitorii din zonă: „Am auzit bubuitura”

O dronă militară de tip Shahed a fost interceptată și distrusă vineri de Forțele Aeriene Române pe un teren agricol din județul Buzău, în apropierea comunei Padina. Incidentul s-a produs într-o zonă izolată, fără locuințe în imediata vecinătate, însă aparatul s-a dezintegrat deasupra unei turme de oi, provocând panică în rândul animalelor.

Ciobanul care se afla cu turma în momentul impactului a observat imediat explozia și a mers să vadă ce s-a întâmplat. Acesta a găsit un tub provenit din racheta utilizată pentru interceptare și l-a ridicat pentru a-l examina.

Ce a spus ciobanul despre drona doborâtă

La scurt timp, în zonă au sosit echipaje de poliție, iar bărbatul le-a predat obiectul recuperat. Ulterior, și-a mutat oile la distanță, pentru a nu îngreuna activitatea autorităților.

Stâna este amplasată la aproximativ 500 de metri de sat, iar mai mulți localnici au declarat că l-au văzut pe cioban îndreptându-se spre forțele de ordine cu fragmentul găsit.

Acesta a povestit că zgomotul produs de explozie a fost extrem de puternic, chiar mai intens decât un tunet, însă susține că nu s-a speriat și că experiența nu l-a făcut să își piardă calmul. Totuși, animalele și câinii de la stână au reacționat la bubuitură și s-au agitat.

”Oile normal că s-au speriat. Câinii sunt mici, de întors oile. S-au speriat și ei puțin. Am auzit bubuitura lângă mine. De speriat, nu mă sperii niciodată, nici de lup, nici de nimic! Nici de oameni, nici de nimic! Doar de Dumnezeu de Sus mi-e frică, atât. Nu de avioane, că-n avioane am fost și eu. N-am făcut armata, dar am umblat și eu cu așa ceva. Bubuitura a fost mai al dracu ca un tunet”, a povestit ciobanul pentru Libertatea.ro.

Pe măsură ce tot mai multe autospeciale cu semnale luminoase au ajuns în zonă, ciobanul s-a retras împreună cu turma. Și alți locuitori ai comunei au observat incidentul, relatând că înainte de explozie au văzut mai multe avioane militare survolând la joasă altitudine și efectuând manevre repetate deasupra localității, crezând inițial că acestea participă la un exercițiu aerian sau la un conflict.

„Noi am crezut întâi că se bat între ele”, a povestit un martor.

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