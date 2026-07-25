Doi copii răniți într-un accident produs lângă casa lui Klaus Iohannis din Sibiu. Minorii au ajuns la spital

Doi copii, o fată în vârstă de 6 ani și un băiat de 10 ani, au fost răniți în urma unui accident rutier produs în apropiere de locuința din Sibiu a lui Klaus Iohannis, fostului președinte al României.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 25 iulie, la intersecția străzii Hegel cu strada Bâlea din Sibiu, în apropiere de reședința fostului președinte Klaus Iohannis. În urma impactului dintre două autoturisme, doi copii, o fată de 6 ani și un băiat în vârstă de 10 ani, care se aflau în mașina condusă de un bărbat de 43 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident rutier în apropiere de casa lui Klaus Iohannis din Sibiu

Din primele cercetări ale polițiștilor sibieni, accidentul s-ar fi produs după ce unul dintre șoferi, un bărbat de 33 de ani, nu ar fi acordat prioritate de trecere.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Hegel din municipiul Sibiu, la intersecția cu strada Bâlea, un bărbat, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu. Echipajul SAJ sosit la fața locului a acordat asistență medicală la doi minori, băiat 10 ani și fetiță de 6 ani, ei suferind traumatisme craniene. După acordarea îngrijirilor medicale, copiii au fost transportați la CPU Luther în stare stabilă ”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Casa lui Klaus Iohannis se află pe strada Bâlea din Sibiu, considerată o zonă liniștită, aproape de centrul orașului. Este o locuință modestă, fără eraj și este păzită în permanență de ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și de o mașină de patrulare a Jandarmeriei. Până la demisia din funcția de președinte, casa era folosită mai mult în weekend-uri ori atunci când Carmen Iohannis alegea să rămână în Sibiu pentru activitatea didactică.

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