Cum a fost surprins Klaus Iohannis în centrul Sibiului, de Floriile catolice. Fostul președinte s-a fotografiat cu localnicii

De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 11:54
Duminică, Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au participat la slujba de Florii desfășurată în centrul Sibiului. La finalul ceremoniei, fostul președinte s-a oprit să facă fotografii cu mai mulți localnici și a transmis un scurt mesaj de Paște.

Klaus Iohannis a fost surprins pe 29 martie în centrul Sibiului, însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, participând la slujba de Florii. Evenimentul, oficiat la Biserica romano-catolică Sfânta Treime, a marcat intrarea lui Iisus în Ierusalim, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul catolic.

Klaus Iohannis, scump la vedere

Potrivit publicației Opinia de Sibiu, cuplul a ajuns la biserica din centrul orașului în cursul dimineții de duminică. Fostul președinte și soția sa au intrat pe una dintre ușile secundare ale lăcașului de cult. După încheierea slujbei, Klaus Iohannis le-a transmis jurnaliștilor un mesaj scurt:

 „Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite și multă sănătate”.

De asemenea, câțiva sibieni s-au apropiat pentru a face selfie-uri cu fostul șef al statului, iar acesta a acceptat cu amabilitate.

Această apariție publică a fost una dintre rarele în ultima perioadă, Klaus Iohannis fiind foarte discret după încheierea mandatului. Mai mult, fostul președinte și-a redus vizibilitatea în viața publică. El s-a limitat la participări ocazionale și a evitat evenimentele majore din sfera politică sau socială.

Retragerea lui Klaus Iohannis din prim-plan a atras atenția încă din august 2025, când acesta nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, limitându-se să transmită doar un mesaj de condoleanțe.

Aparițiile sale publice au rămas tot mai rare. Înainte de ieșirea de duminică, una dintre ultimele imagini cu fostul președinte îl surprindea în timp ce mătura trotuarul din fața locuinței sale din Sibiu.

Alte momente notabile includ luna mai 2025, când s-a prezentat la secția de vot pentru scrutinul prezidențial. În vara aceluiași an, presa a relatat că frecventa Clubul de golf „Paul Tomiță” din Pianu de Jos, județul Alba.

CITEȘTE ȘI: Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la Sibiu

Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anunțul făcut de Mona Segall, despre noul sezon Asia Express: ”Se anunță spectaculos”
Știri
Anunțul făcut de Mona Segall, despre noul sezon Asia Express: ”Se anunță spectaculos”
Doliu în televiziune. Jurnalistul s-a stins la 73 de ani, după ce s-a luptat cu o boală grea
Știri
Doliu în televiziune. Jurnalistul s-a stins la 73 de ani, după ce s-a luptat cu o boală grea
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este din Italia sau Spania
Mediafax
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți...
Anxietatea provocată de război: cum îți poți proteja sănătatea mintală în perioade de criză
Mediafax
Anxietatea provocată de război: cum îți poți proteja sănătatea mintală în perioade de...
Parteneri
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru…...
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
Digi 24
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Reducere specială pentru românii care cumpără Tesla Model 3 sau Model Y. Ce discount oferă producătorul american
Promotor.ro
Reducere specială pentru românii care cumpără Tesla Model 3 sau Model Y. Ce discount oferă...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
ULTIMA ORĂ
Anunțul făcut de Mona Segall, despre noul sezon Asia Express: ”Se anunță spectaculos”
Anunțul făcut de Mona Segall, despre noul sezon Asia Express: ”Se anunță spectaculos”
Doliu în televiziune. Jurnalistul s-a stins la 73 de ani, după ce s-a luptat cu o boală grea
Doliu în televiziune. Jurnalistul s-a stins la 73 de ani, după ce s-a luptat cu o boală grea
Încă un divorț în România. Cântăreața s-a separat de soțul ei, după 2 ani de la nunta de peste ...
Încă un divorț în România. Cântăreața s-a separat de soțul ei, după 2 ani de la nunta de peste 1 milion de euro
Tragedie în Cluj: Cinci persoane au murit în urma unui accident rutier în care au fost implicate două ...
Tragedie în Cluj: Cinci persoane au murit în urma unui accident rutier în care au fost implicate două camioane și un autoturism
Prognoza meteo pentru Capitală: Când se oprește ploaia și ce temperaturi vom avea săptămâna aceasta
Prognoza meteo pentru Capitală: Când se oprește ploaia și ce temperaturi vom avea săptămâna aceasta
Alertă de cod portocaliu de inundații. Un drum județean a fost închis ca urmare a unei alunecări ...
Alertă de cod portocaliu de inundații. Un drum județean a fost închis ca urmare a unei alunecări de teren
Vezi toate știrile