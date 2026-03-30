Cum a fost surprins Klaus Iohannis în centrul Sibiului, de Floriile catolice. Fostul președinte s-a fotografiat cu localnicii

Duminică, Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au participat la slujba de Florii desfășurată în centrul Sibiului. La finalul ceremoniei, fostul președinte s-a oprit să facă fotografii cu mai mulți localnici și a transmis un scurt mesaj de Paște.

Klaus Iohannis a fost surprins pe 29 martie în centrul Sibiului, însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, participând la slujba de Florii. Evenimentul, oficiat la Biserica romano-catolică Sfânta Treime, a marcat intrarea lui Iisus în Ierusalim, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul catolic.

Klaus Iohannis, scump la vedere

Potrivit publicației Opinia de Sibiu, cuplul a ajuns la biserica din centrul orașului în cursul dimineții de duminică. Fostul președinte și soția sa au intrat pe una dintre ușile secundare ale lăcașului de cult. După încheierea slujbei, Klaus Iohannis le-a transmis jurnaliștilor un mesaj scurt:

„Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite și multă sănătate”.

De asemenea, câțiva sibieni s-au apropiat pentru a face selfie-uri cu fostul șef al statului, iar acesta a acceptat cu amabilitate.

Această apariție publică a fost una dintre rarele în ultima perioadă, Klaus Iohannis fiind foarte discret după încheierea mandatului. Mai mult, fostul președinte și-a redus vizibilitatea în viața publică. El s-a limitat la participări ocazionale și a evitat evenimentele majore din sfera politică sau socială.

Retragerea lui Klaus Iohannis din prim-plan a atras atenția încă din august 2025, când acesta nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, limitându-se să transmită doar un mesaj de condoleanțe.

Aparițiile sale publice au rămas tot mai rare. Înainte de ieșirea de duminică, una dintre ultimele imagini cu fostul președinte îl surprindea în timp ce mătura trotuarul din fața locuinței sale din Sibiu.

Alte momente notabile includ luna mai 2025, când s-a prezentat la secția de vot pentru scrutinul prezidențial. În vara aceluiași an, presa a relatat că frecventa Clubul de golf „Paul Tomiță” din Pianu de Jos, județul Alba.

