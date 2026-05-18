Doliu în lumea muzicii! Un solist emblematic a murit după „o luptă lungă și curajoasă” cu o boală de rinichi

De: Irina Maria Daniela 18/05/2026 | 06:30
Doliu în trupa Dr. Hook. Sursa foto: Profimedia
Dennis Locorriere, vocea inconfundabilă și solistul care a contribuit la succesul mondial al trupei Dr. Hook, a murit, potrivit TMZ. Anunțul a fost făcut de echipa sa, care a dat vestea tristă milioanelor de fani. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Echipa de management a trupei a făcut anunțul trist. Artistul Dennis Locorriere a murit pe 16 mai, la vârsta de 76 de ani. S-a stins din viață după „o luptă lungă și curajoasă” cu o boală de rinichi. Aceștia susțin că decesul a survenit „pașnic”.

Dennis Locorriere a murit

Trupa Dr. Hook a anunțat vestea tristă printr-un mesaj simplu. Sursa foto: Instagram @drhookofficial

Reprezentanții săi au precizat că Locorriere și-a înfruntat boala cu „o forță, demnitate și reziliență remarcabile”. Acesta a fost înconjurat de cei dragi în ultimele sale clipe de viață. Familia lui a cerut respectarea intimității în aceste momente dificile.

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Dennis Locorriere, care, după o luptă lungă și curajoasă cu boala de rinichi, s-a stins în pace pe 16 mai 2026, înconjurat de cei dragi. Dennis și-a înfruntat boala cu o forță, demnitate și reziliență remarcabile și a rămas profund iubit de toți cei care l-au cunoscut.

Va fi amintit pentru căldura sa sufletească, pentru dragostea pe care a oferit-o și pentru impactul durabil pe care l-a avut asupra celor din jur. Dorim să le mulțumim tuturor celor care l-au sprijinit pe Dennis în această perioadă și rugăm să fie respectată intimitatea celor apropiați, în timp ce deplâng această pierdere profundă”, se arată în comunicat.

Din păcate pentru artist, o intervenție la prostată a dus la complicații renale.

Cine a fost Dennis Locorriere

Dennis Locorriere a murit la 76 de ani. Sursa foto: Hepta

Artistul s-a născut în Union City, New Jersey, dar s-a stabilit în Regatul Unit în ultimii 24 de ani. Acest lucru nu l-a împiedicat să păstreze o legătură apropiată cu fanii din America.

Cariera s-a muzicală se întinde pe 6 decenii. A înregistrat peste 18 albume cu trupa Dr. Hook, dar are și câteva ca artist solo. A colaborat cu numeroși muzicieni cunoscuți din industrie, dar și cu compozitori sau interpreți. A susținut turnee extinse în toată lumea.

Vocea sa a fost una dintre cele mai recognoscibile din muzica pop-rock. Cele mai iubite piese de către fani sunt „Sylvia’s Mother” și „Carry Me, Carrie”, dar și hiturile internaționale „A Little Bit More” și „When You’re in Love with a Beautiful Woman”.

